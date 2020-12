AFC Sunderland mit neuem Besitzer: 23-jähriger Milliardär Kyril Louis-Dreyfus kauft Drittligisten

Der AFC Sunderland, bekannt aus der Netflix-Doku "Sunderland 'Til I Die", hat mit Kyril Louis-Dreyfus einen neuen Besitzer. Schon der Vater und die Mutter des 23-jährigen Schweizers waren Klubbesitzer - das Handeln seines Vaters brachte außerdem den Skandal um das Sommermärchen ins Rollen. Der Sohn hält Fußball für ein "faules Geschäft".

Kyril Louis-Dreyfus ist der jüngste Sohn von Robert Louis-Dreyfus, dem 2009 verstorbenen früheren Eigentümer von und Ex-Adidas-Chef, dessen mysteriöses Millionen-Darlehen an Franz Beckenbauer den Sommermärchen-Skandal ins Rollen brachte. Seine Mutter Margarita, mit 7,1 Milliarden Dollar Vermögen laut Forbes die zweitreichste Schweizerin, führte bis zum Verkauf 2016 Olympique Marseille. Nun wird Kyril Louis-Dreyfus mit 23 Jahren selbst in die Riege der Fußballklub-Besitzer aufsteigen.

An Heiligabend gab der englische Drittligist AFC Sunderland den Verkauf der Mehrheit seiner Anteile an den Schweizer Kyril Louis-Dreyfus bekannt. Vorbehaltlich der Zustimmung der League One soll Louis-Dreyfus Anfang des Jahres auch Vorstandsvorsitzender des aktuellen Tabellenelften der dritten englischen Liga werden.

