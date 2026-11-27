So seht ihr AFC Fylde gegen Aldershot Town mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 20 28. Nov. 2026 - 07:30 Mill Farm

AFC Fylde empfängt Aldershot Town in der National League auf der Mill Farm in Wesham. Dabei trifft eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion auf eine aus dem Tabellenmittelfeld.

Das Team von Craig Mahon steht auf Platz fünf und will schnell wieder in die Erfolgsspur finden. Am Dienstag verlor es beim FC Halifax Town mit 0:2, nachdem es am Samstag gegen die Kidderminster Harriers 2:2 gespielt hatte.

Zuvor hatte Fylde zweimal in Folge gewonnen: auswärts in der Liga mit 2:1 gegen Eastleigh und im FA Cup mit 4:1 gegen Harrogate Town.

Aldershot reist als Tabellen-13. an und hat zuletzt stark schwankende Ergebnisse erzielt. Das Team von Scott Davies verlor am Mittwochabend bei Boreham Wood mit 1:4, nur wenige Tage nach einem 2:0-Heimsieg gegen Scunthorpe United.

Aldershot kassierte zudem Anfang des Monats bei einer FA-Cup-Niederlage in Barnsley sieben Gegentore. Defensive Stabilität hat für Davies daher klare Priorität.

Fylde hat in diesem Duell die bessere jüngere Bilanz: Das Team gewann drei der letzten fünf Begegnungen, darunter ein 5:2 auf der Mill Farm im Oktober 2024.

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