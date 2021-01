Ältester Profi-Fußballer verlängert Vertrag: Japans Altmeister "King Kazu" wird nächsten Monat 54

Er ist der älteste Profi-Fußballer und er hat noch lange nicht genug: Kazuyoshi Miura (fast 54) hat seinen Vertrag in Yokohama erneut verlängert.

Er kann es einfach nicht lassen: Japans ältester Fußballer Kazuyoshi Miura hat seinen Vertrag beim FC Yokohama noch einmal verlängert. Dabei wird der Angreifer, von den Fans liebevoll "King Kazu" genannt, nächsten Monat 54 Jahre alt.

Auch wenn er persönlich keine "zufriedenstellende Saison" gespielt habe, "nehmen mein Ehrgeiz und meine Begeisterung für den Fußball" weiter zu, sagte Miura, der vor seiner 36. Saison steht: "Ich werde jeden Tag hart arbeiten."

Ältester Profi-Fußballer "King Kazu": Zwei Altersrekorde gehören ihm

Miura hatte im vergangenen September den Altersrekord in der J-League geknackt - mit 53 Jahren, sechs Monaten und 28 Tagen stand er damals in der Startelf von Yokohama, nachdem er zuvor seit 2007 kein Erstligaspiel mehr bestritten hatte. In Yokohama steht er seit 2005 unter Vertrag.

In seiner Karriere gelangen ihm zudem weitere Altersrekorde: 2020 wurde er zum ältesten Spieler im japanischen Ligapokal, 2017 erzielte er als ältester Torschütze einen Treffer in einem Profi-Spiel. Für die Nationalmannschaft erzielte Miura zwischen 1990 und 2000 in 89 Partien 55 Tore.

Miura war 1982 aus nach gezogen und hatte 1986 seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Santos unterschrieben. An die Fußball-Rente denkt er noch lange nicht: Der Fan-Liebling stellte zuletzt erst klar, dass er seine Karriere nicht vor dem 60. Geburtstag beenden will.