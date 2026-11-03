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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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UEFA Champions League im Fernsehen

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AEK Athen vs. Real Madrid: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Das Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid beginnt am 04.11.2026, 18:45.

AEK Athen vs. Real Madrid heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid wird live auf DAZN übertragen. Über den nachfolgenden Link gelangen Sie direkt zur Anmeldung.

Themen der Woche: Was war bei AEK Athen und Real Madrid los?

AEK Athen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der einzige Erfolg war ein deutliches 5:0 gegen Panetolikos in der griechischen Super League. Zuletzt gab es eine 2:0-Niederlage gegen Panathinaikos. In der Champions League kassierte AEK in zwei Spielen acht Gegentore bei nur vier eigenen Treffern.

Real Madrid präsentiert sich in einer anderen Welt: fünf Siege aus fünf Spielen, 16 erzielte Tore und nur acht Gegentreffer. Das 3:0 gegen Racing Santander am vergangenen Wochenende war der jüngste Beweis der Stärke. Zuvor bezwang Madrid RB Leipzig mit 4:1 in der Champions League und besiegte den FC Barcelona in der Liga mit 2:1.

AEK Athen vs. Real Madrid: Aufstellungen

AEK Athen vs. Real Madrid: Form

AEK Athen vs. Real Madrid: Bilanz direkte Duelle

AEK Athen vs. Real Madrid: Die Tabellen