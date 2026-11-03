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AEK Athen vs. Real Madrid heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

AEK Athen - Real Madrid
AEK Athen
Real Madrid
Champions League

In der Champions League spielt AEK Athen gegen Real Madrid. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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AEK Athen vs. Real Madrid: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Allwyn Arena

Das Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid beginnt am 04.11.2026, 18:45.

AEK Athen vs. Real Madrid heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen AEK Athen und Real Madrid wird live auf DAZN übertragen. Über den nachfolgenden Link gelangen Sie direkt zur Anmeldung.

Themen der Woche: Was war bei AEK Athen und Real Madrid los?

AEK Athen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der einzige Erfolg war ein deutliches 5:0 gegen Panetolikos in der griechischen Super League. Zuletzt gab es eine 2:0-Niederlage gegen Panathinaikos. In der Champions League kassierte AEK in zwei Spielen acht Gegentore bei nur vier eigenen Treffern.

Real Madrid präsentiert sich in einer anderen Welt: fünf Siege aus fünf Spielen, 16 erzielte Tore und nur acht Gegentreffer. Das 3:0 gegen Racing Santander am vergangenen Wochenende war der jüngste Beweis der Stärke. Zuvor bezwang Madrid RB Leipzig mit 4:1 in der Champions League und besiegte den FC Barcelona in der Liga mit 2:1.

AEK

AEK - Form

SHK
N3-1
MCI
N5-1
PAT
S5-0
PAO
N3-1
PAO
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
BAR
S1-2
SAN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AEK Athen vs. Real Madrid: Aufstellungen

AEK Athen vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. RotaL. RotaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerIbrahima KonatéIbrahima KonatéÁlvaro CarrerasÁlvaro CarrerasD. DumfriesD. DumfriesVinicius JuniorVinicius JuniorB. DiazB. DiazE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
AEK Athen

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • M. Nikolic
  • José Mourinho

AEK Athen vs. Real Madrid: Form

AEK

AEK - Form

SHK
N3-1
MCI
N5-1
PAT
S5-0
PAO
N3-1
PAO
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
BAR
S1-2
SAN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

AEK Athen vs. Real Madrid: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AEK AthenUnentschiedenReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
2
END
Champions League
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

AEK Athen vs. Real Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
S
S
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301146+89
S
N
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
N
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4220125+78
S
U
U
S
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
13
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
14
Inter MailandInter MailandINT
420286+26
S
S
N
N
15
LASKLASKLAS
4202109+16
S
S
N
N
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
S
N
N
S
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
19
AS RomAS RomROM
4112108+24
N
S
N
U
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
N
U
S
N
23
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
24
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
29
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103814-63
N
N
S
N
30
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
4103411-73
N
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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