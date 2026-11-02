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AEK Athen gegen Real Madrid: Champions-League-Vorschau – Real Madrid will die angeschlagene AEK Athen überrollen

AEK Athen - Real Madrid
Champions League
AEK Athen
Real Madrid

Nach sechs Siegen in Folge, zuletzt einem 3:0 gegen Racing Santander, reist José Mourinhos furioses Real Madrid nach Griechenland, um gegen AEK Athen seine Vormachtstellung in Europa zu festigen. AEK will sich nach der ernüchternden 0:2-Derbyniederlage gegen Panathinaikos rehabilitieren.

AEK Athen gegen Real Madrid: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 4
Allwyn Arena

Formstarkes Real Madrid trifft auf angeschlagenes AEK

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Madrid reist zum Champions-League-Spiel gegen AEK Athen in die Allwyn Arena in Athen. Die Mannschaft von Jose Mourinho will dabei an ihre starke Form im Europapokal anknüpfen.

AEK Athen hat bislang eine schwierige Gruppenphase erlebt und steht in der Champions-League-Tabelle weit unten. Die Mannschaft von Marko Nikolic verlor ihren jüngsten Europapokalauftritt gegen Manchester City mit 1:5 und fand auf internationaler Bühne bislang nicht zu konstanter Form.

Real Madrid reist dagegen in bestechender Form nach Griechenland. Der Klub hat seine letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 4:1 gegen RB Leipzig in der Champions League und einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Barcelona am Wochenende in La Liga.

Mehr dazu: Jose Mourinho äußert sich erstmals zur China-Kontroverse um Kylian Mbappe: Real-Madrid-Trainer verteidigt Reaktion als Ausdruck „großer Klasse“

Mbappe stand in dieser Woche abseits des Platzes stark im Mittelpunkt, nachdem er sich kontrovers über ein Meme in den sozialen Medien geäußert hatte. Daraufhin entschuldigten sich sowohl der Spieler als auch der Klub. Auf dem Platz wird Mourinho jedoch erwarten, dass sich seine Mannschaft darauf konzentriert, ein weiteres gutes Ergebnis im Europapokal zu erzielen.

Trent Alexander-Arnold spielt im Bernabeu weiterhin nur eine Nebenrolle und kam in dieser Saison erst zu sechs Einsätzen in La Liga. Der englische Nationalspieler steht in Mourinhos Rangfolge für die Rechtsverteidigerposition an dritter Stelle und wurde beim jüngsten Clasico-Sieg erst spät eingewechselt.

Real Madrid steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz vier, während AEK Athen tief in der Abstiegszone steckt. Für beide Mannschaften steht damit viel auf dem Spiel.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Personalien & Kader

AEK Athen vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-3-2
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJoao MárioJoao MárioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerÁlvaro CarrerasÁlvaro CarrerasAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniB. DiazB. DiazArda GülerArda GülerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Athen

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • M. Nikolic
  • José Mourinho

Form

AEK

AEK - Form

SHK
N3-1
MCI
N5-1
PAT
S5-0
PAO
N3-1
PAO
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
BAR
S1-2
SAN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

AEK AthenUnentschiedenReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
2
END
Champions League
AEK Athen badge
AEK Athen
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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