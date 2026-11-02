AEK Athen gegen Real Madrid: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Formstarkes Real Madrid trifft auf angeschlagenes AEK

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Real Madrid reist zum Champions-League-Spiel gegen AEK Athen in die Allwyn Arena in Athen. Die Mannschaft von Jose Mourinho will dabei an ihre starke Form im Europapokal anknüpfen.

AEK Athen hat bislang eine schwierige Gruppenphase erlebt und steht in der Champions-League-Tabelle weit unten. Die Mannschaft von Marko Nikolic verlor ihren jüngsten Europapokalauftritt gegen Manchester City mit 1:5 und fand auf internationaler Bühne bislang nicht zu konstanter Form.

Real Madrid reist dagegen in bestechender Form nach Griechenland. Der Klub hat seine letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 4:1 gegen RB Leipzig in der Champions League und einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Barcelona am Wochenende in La Liga.

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Mbappe stand in dieser Woche abseits des Platzes stark im Mittelpunkt, nachdem er sich kontrovers über ein Meme in den sozialen Medien geäußert hatte. Daraufhin entschuldigten sich sowohl der Spieler als auch der Klub. Auf dem Platz wird Mourinho jedoch erwarten, dass sich seine Mannschaft darauf konzentriert, ein weiteres gutes Ergebnis im Europapokal zu erzielen.

Trent Alexander-Arnold spielt im Bernabeu weiterhin nur eine Nebenrolle und kam in dieser Saison erst zu sechs Einsätzen in La Liga. Der englische Nationalspieler steht in Mourinhos Rangfolge für die Rechtsverteidigerposition an dritter Stelle und wurde beim jüngsten Clasico-Sieg erst spät eingewechselt.

Real Madrid steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz vier, während AEK Athen tief in der Abstiegszone steckt. Für beide Mannschaften steht damit viel auf dem Spiel.

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