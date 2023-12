Adidas bringt 2024 offenbar Turnschuhe im Namen von Lionel Messi auf den Markt

Dem argentinischen Weltmeister wird wohl ein spezieller Schuh gewidmet.

WAS IST PASSIERT? Der Sportartikelhersteller Adidas möchte im kommenden Jahr im Namen von Lionel Messi offenbar einen Turnschuh auf den Markt bringen.

Laut FootyHeadlines.com hat der Argentinier mit dem Unternehmen einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Demnach soll der Schuh 2024 auf den Markt kommen - nur wenige Monate, nachdem ein exklusiver Inter-Miami-Sneaker auf der Website des Unternehmens aufgetaucht ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Schuhe kommen zwölf Jahre nach dem ersten Samba-Paar auf den Markt und sollen ein einzigartiges Design aufweisen, während sie dem klassischen Stil treu bleiben. Die Rückseite des Schuhs zeigt offenbar Messis Branding und das Adidas-Logo in einem hellblauen und weißen Design - den Farben der argentinischen Nationalflagge. Der Name des Weltmeisters ist dann quer über die Mitte der Seite des Sneakers gedruckt, mit einem Fußball daneben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

