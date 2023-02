Adana Demirspor vs. Fenerbahce im LIVE STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt die Süper Lig?

In der Süper Lig treffen Fenerbahce Istanbul und Adana Demirspor aufeinander. Alle Infos zu einer Übertragung gibt es hier bei GOAL.

Heute Abend (02. Februar 2023) ist Fenerbahce Istanbul zu Gast bei Adana Demirspor. Das Spiel wird um 18:00 Uhr im Neuen-Adana-Stadion in Adana angepfiffen.

Fenerbahce ist aktuell Tabellenzweiter und will dementsprechend heute natürlich unbedingt punkten, um den Druck auf Tabellenführer Galatasaray aufrecht zu erhalten. Adana Demirspor hingegen will am Ende der Saison mindestens Platz drei erreichen, um noch am internationalen Geschäft teilnehmen zu können. Mit u.a. Besiktas und Basaksehir warten dabei aber starke Konkurrenten auf die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr alles zu einer Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Adana Demirspor vs. Fenerbahce heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Adana Demirspor vs. Fenerbahce Istanbul Wettbewerb Süper Lig Anpfiff 02. Februar - 18:00 Uhr Spielort Neues-Adana-Stadion (Adana)

Adana Demirspor vs. Fenerbahce: Gibt es eine Übertragung der Partie im TV?

Wer jetzt gehofft hat, das Spiel zwischen Demirspor und Fenerbahce live verfolgen zu können, den müssen wir leider enttäuschen. Die Süper Lig wird weder bei Sky noch bei anderen Anbietern in Deutschland übertragen. Auch im Free-TV könnt Ihr die türkische Liga leider nicht sehen.

Youtube/GOAL

Adana Demirspor vs. Fenerbahce: Läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Für alle die auf eine LIVE-STREAM-Übertragung gehofft haben, gibt es leider ebenfalls schlechte Nachrichten. DAZN hat die Süper Lig leider nicht im Angebot, einen LIVE-STREAM zum Spiel könnt Ihr also auch nicht sehen.

Adana Demirspor vs. Fenerbahce: Die nächsten Spiele der Teams

Hier haben wir die kommenden Spiele der beiden Mannschaften für Euch zusammengefasst.

06. Februar 2023: Ümraniyespor vs. Adana Demirspor (15:00 Uhr)

(15:00 Uhr) 06. Februar 2023: Fenerbahce vs. Konyaspor (18:00 Uhr)

vs. Konyaspor (18:00 Uhr) 12. Februar 2023: Adana Demirspor vs. Hatayspor (14:00 Uhr)

vs. Hatayspor (14:00 Uhr) 12. Februar 2023: Kayaserispor vs. Fenerbahce (17:00 Uhr)

(17:00 Uhr) 19. Februar 2023: Trabzonspor vs. Adana Demirspor (17:00 Uhr)

(17:00 Uhr) 26. Februar 2023: Alanyaspor vs. Fenerbahce

Getty Images

