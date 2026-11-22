So seht Ihr AD Ceuta FC gegen Almeria mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Spanien LaLiga 2 - Spielwoche 15 23. Nov. 2026 - 14:30 Estadio Alfonso Murube

Ceuta empfängt Almeria im Estadio Alfonso Murube zu einer Partie der Segunda División, in der ein Team aus dem Tabellenkeller auf eines aus der oberen Tabellenregion trifft.

Die Mannschaft von Sergio Lobera steckt in einer schwierigen Phase. Sie hat vier ihrer letzten fünf Spiele verloren, zuletzt am 15. November mit 0:2 bei Tenerife.

Auch vor dem Tor läuft es nicht mehr. Ceuta erzielte in diesen fünf Spielen nur drei Treffer und kassierte elf Gegentore. Das Heimpublikum wird sich daher mehr defensive Stabilität wünschen.

Almeria reist unter Garcia Pimienta in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft ist seit fünf Spielen ungeschlagen, gewann dreimal und spielte zweimal remis. Am 14. November besiegte sie Andorra mit 2:1.

Die Gäste haben in dieser Serie auch gezeigt, dass sie auswärts knappe Siege holen können: Sie gewannen mit 1:0 bei Girona und siegten in der Copa del Rey bei Castellonense.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Ceuta gegen Almeria liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald ein TV-Sender oder Livestream bestätigt ist.

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