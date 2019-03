Moise Kean ist seit Samstag der jüngste Spieler nach Mario Balotelli, dem acht Tore in der italienischen gelungen sind. Eingerechnet sind dabei seine Treffer im Trikot von Juventus sowie jene aus der Zeit seiner Leihe nach Verona in der letzten Saison. Kean ist 19 Jahre und 31 Tage alt, der Ex-Inter-Star Balotelli war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre und 242 Tage alt.)

Gegen Empoli (1:0) war das Talent in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, um dem italienischen Tabellenführer in der 71. Minute mit seinem Treffer drei Punkte zu sichern. Bemerkenswert dabei: Es war sein dritter Saisontreffer, den er mit seinem dritten Torschuss der laufenden Spielzeit markierte.

19 - Moise #Kean is the youngest player (19 years, 31 days) to score his first 8 Serie A goals since Mario #Balotelli (18 years, 242 days). Clamour. #JuveEmpoli

Bei Juventus soll der gnadenlos effektive Kean derzeit die Lücke füllen, die durch die Verletzung von Superstar Cristiano Ronaldo entstanden ist, und der 19-Jährige belohnt Trainer Massimiliano Allegri für die zunehmenden Einsatzzeiten.

Doch nicht nur im Verein weiß der 19-Jährige zu überzeugen: Auch im italienischen Nationalteam kommt der Stürmer seit seinem Debüt im November 2018 bereits auf zwei Tore in drei Spielen.

3 - Moise #Kean has scored 3 goals in the Serie A 2018/19 with the 3 shots he fired so far. Inspiration. #JuveEmpoli