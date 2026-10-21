Englands Meister FC Arsenal hat sich in die lange Liste an Interessenten am portugiesischen U21-Nationalspieler Gustavo Varela vom Serie-A-Klub AC Monza eingereiht. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Demnach hätten nicht nur alle italienischen Spitzenvereine, allen voran die SSC Neapel, ein Auge auf Varela geworfen. Auch Arsenal habe den Angreifer nach dessen herausragendem Saisonstart "ins Visier genommen", heißt es.

Bei den Londonern ist unter Teammanager Mikel Arteta der deutsche Nationalstürmer Kai Havertz gesetzt. Der spanische Coach ist erklärter Fan des ehemaligen Leverkuseners, der allerdings keine echt Nummer neun ist. Daher halten sich immer wieder Gerüchte um ein Arsenal-Interesse an anderen Angreifern. Zumal der Schwede Viktor Gyökeres angeblich sauer wegen seiner Reservistenrolle ist und den Klub womöglich im Winter verlassen will.

Dass Varela den Gunners aufgefallen sein soll, ist kein Zufall. Der 21-Jährige trumpft bei Monza groß auf: In sechs Serie-A-Partien dieser Saison erzielte er bereits sechs Tore. Damit belegt er in der Torjägerliste gemeinsam mit Roma-Stürmer Donyell Malen Rang zwei hinter Frosinones Antonio Raimondo (sieben Treffer). In der Coppa Italia schnürte Varela zudem einen Doppelpack gegen Avellino.

Der HSV war auch interessiert an Gustavo Varela

Angesichts dieser Ausbeute und der damit einhergehenden rasanten Marktwertsteigerung reibt man sich in Monza schon die Hände: Denn der Klub aus der Lombardei verpflichtete Varela im vergangenen Sommer für die vergleichsweise niedrige Ablöse von 2,5 Millionen Euro von Benfica. Im Werben um seine Dienste setzte sich Monza damals gegen den HSV, den FC Paris und die Serie-A-Rivalen Venezia sowie Parma durch.

Varelas Vertrag läuft noch bis 2030 und enthält nach Gazzetta-Informationen auch keine Rückkaufklausel für Benfica. Davon hatten portugiesische Medien zuletzt berichtet und in dem Zuge auch vermeldet, man mache sich in Lissabon Hoffnungen, den 21-Jährigen zurückzuholen. Allerdings soll sich Benfica immerhin ein Matching Right und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert haben.

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Varela stammt aus der Jugend von Benficas Erzrivale Sporting. Von 2016 bis 2022 spielte er für die Junioren PAOK Salonikis, ehe er für eine Ausbildungsentschädigung von 100.000 Euro zum Rekordmeister Portugals wechselte. Bei Benfica schaffte er den Sprung in die Profimannschaft nicht und wurde aus dem B-Team 2025/26 an Gil Vicente verliehen. Dort gelangen ihm in 33 Pflichtspielen sieben Tore und drei Assists. Treffsicher ist Varela seit Jahren auch in Portugals Junioren-Nationalmannschaften. Aktuell steht er bei vier Treffern in sieben Einsätzen für die U21.

Varela ist ein klassischer Mittelstürmer, der mit beiden Füßen abschließen kann und zudem über ein gutes Kopfballspiel verfügt. Monza-Trainer Ivan Juric ist jedenfalls sicher, einen Rohdiamanten unter seinen Fittichen zu haben: "Er schießt schon einen Haufen Tore und er hat in vielen Bereichen noch enormes Verbesserungspotenzial."