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Acht Pflichtspielsiege in Folge, Titelträume, dazu begeistert ein Brasilianer und macht sogar Erling Haaland Konkurrenz. Marco Roses AFC Bournemouth ist das vielleicht heißeste Team Europas - dabei hätte es vor einigen Wochen von außen betrachtet noch wenig verwundert, hätte der deutsche Trainer früh gewackelt.

"Wir haben einen guten Ball gespielt, ich musste mich nie im Verein erklären, alle waren überzeugt von unserem Weg", erklärte Marco Rose zuletzt dem kicker, dass er trotz des ergebnismäßig äußerst schlechten Starts in seine erste Premier-League-Saison nie um seinen Job gefürchtet habe. Gerade einmal drei Punkte hatte der AFC Bournemouth aus den ersten sechs Ligaspielen geholt, stand so Mitte Oktober noch auf Abstiegsplatz 18.

Nur rund einen Monat später hat sich das Bild komplett gewandelt: Die letzten acht Pflichtspiele gewann Roses Elf allesamt, punktete in der Premier League viermal am Stück dreifach, ist plötzlich Siebter und damit in der Tabellenregion, in der man sich etablieren will.

Dass die Vereinsoberen trotz der schwierigen ersten Wochen unter Rose, der in so manch anderem Klub wahrscheinlich früh gewackelt hätte, die Nerven bewahrten, zahlt sich also aus. Und bei genauerem Hinsehen ergibt die lobenswerte Haltung der Bournemouth-Bosse auch sehr viel Sinn.

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Marco Roses schweres Erbe beim AFC Bournemouth

Zunächst einmal trat Rose, der im Frühjahr an der englischen Südküste bis 2029 unterschrieb, ja ohnehin ein extrem schweres Erbe an. Vorgänger Andoni Iraola, im Sommer zum FC Liverpool abgewandert, hatte Bournemouth schließlich in den vergangenen drei Jahren erfolgreich in Englands höchster Spielklasse etabliert, ja am Ende gar Historisches möglich gemacht. Erst 2022 in die Premier League zurückgekehrt, wurden die Cherries unter Iraola erst Zwölfter, dann Neunter und in der zurückliegenden Spielzeit Sechster. Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, die Bournemouth als Sahnehäubchen erstmals überhaupt in den Europapokal brachte.

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Die erfolgreiche Iraola-Ära noch ganz frisch in den Köpfen startete Roses erstes Engagement außerhalb von Deutschland oder Österreich dann eben denkbar erfolglos. Es reicht aber schon der reine Blick aufs Papier, um Erklärungen dafür zu finden. Bournemouth startete auswärts bei Manchester City in die Saison, es folgten komplizierte Aufgaben gegen den FC Everton, bei Newcastle United sowie gegen den FC Brentford. Und dann ging es noch gegen die Top-Teams FC Liverpool und FC Chelsea.

Getty Images

Ein beinhartes Auftaktprogramm. Noch dazu für eine Mannschaft, die ja eigentlich erst einmal vor allem Zeit braucht, um die Spielidee des neuen Trainers zu verinnerlichen. Umso ärgerlicher, dass dazu in mehreren der vom Ergebnis her enttäuschenden Partien das Spielglück fehlte oder man sich das Leben mit vermeidbaren individuellen Missgeschicken selbst schwer machte.

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"Es hätten wahrscheinlich drei bis sechs Punkte mehr sein müssen", blickte Rose auf den verhagelten Start zurück und monierte: "Ärgerlich war vor allem, wie wir manche späte Gegentreffer gefangen haben: Slapstick, individuelle Fehler." Bei City etwa war Bournemouth nahe dran an einer Überraschung, führte bis zur 84. Minute mit 1:0. Dann kam Marc Guehi nach einer Ecke so frei zum Kopfball, dass er fast gar nicht anders konnte, als zum Ausgleich zu treffen. Und in der Nachspielzeit besorgte Josko Gvardiol schließlich noch den Siegtreffer für die Skyblues.

Bournemouth stand sich zu Saisonbeginn oft selbst im Weg

Eine Woche später gegen Everton hatte Bournemouth den ersten Sieg fast schon in der Tasche, ehe sich Marcus Tavernier und Ryan Christie in bester Slapstick-Manier gegenseitig behinderten, statt eine Ecke einfach zu klären. Evertons James Tarkowski bedankte sich artig mit dem späten Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. "Das Thema Standards hat uns zum Beispiel schon beschäftigt", sagte Rose und führte aus, dass die Probleme unter anderem beim Verteidigen von ruhenden Bällen zuletzt erfolgreich bekämpft wurden. "Es war ein Prozess, sodass wir da auf beiden Seiten jetzt sehr stabil geworden sind."

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Verspielte Bournemouth am 3. Spieltag in Newcastle eine 2:0-Führung und kassierte erneut erst spät den Ausgleich, kostete am 4. Spieltag gegen Brentford ein übler Schnitzer von Torhüter Djordje Petrovic, den der deutsche Nationalspieler Kevin Schade eiskalt bestrafte, die drei Punkte. Es folgten ein 0:1 gegen Liverpool und dann jenes 1:5 beim FC Chelsea Anfang Oktober, der einzig wirklich besorgniserregende Einschnitt.

Das Debakel an der Stamford Bridge sei "ein Brett" gewesen, gab Rose zu. Und es barg durchaus das Potenzial, die Saison nach zuvor ordentlichen Auftritten, aber eben ganz wenigen Punkten in eine gefährliche Richtung zu lenken. Doch das Gegenteil war der Fall.

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Man habe nach dem Chelsea-Spiel "die letzten fünf Prozent draufgepackt, das war wichtig", erklärte Rose zum Aufschwung. Alle acht Spiele wurden seither gewonnen, mit zwischenzeitlich drei 3:0-Siegen am Stück als Höhepunkt: gegen die AC Milan in der Europa League, bei Manchester United in der Premier League, gegen Aston Villa im Ligapokal.

"Der Trainer hat uns gut zu dieser Mannschaft geformt, und jetzt wissen wir, was er wirklich von uns erwartet. Er will Beweglichkeit im Angriff, er will, dass wir hoch pressen", ließ Mittelstürmer Evanilson zuletzt gegenüber der Daily Mail wissen. Der Brasilianer ist einer der wichtigsten Mosaiksteine für Roses höchst intensiven Fußball. Als Speerspitze des Pressings setzt er die gegnerischen Verteidiger reihenweise so gut unter Druck, dass er ihnen den Ball entweder selbst abluchst oder sie zu Fehlern zwingt.

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Evanilson ist die Speerspitze von Marco Roses Pressing-Monster

Bestes Beispiel dafür waren die beiden Tore beim jüngsten 2:1-Erfolg bei Ipswich Town vor der Länderspielpause. Vor dem zwischenzeitlichen 2:0 antizipierte Evanilson einen Rückpass klug, eroberte den Ball hoch und machte so den Spielzug möglich, der wenig später im Eigentor von Leif Davis nach Abschluss von Ryan Christie mündete. Beim frühen Führungstreffer hatte Evanilson derweil am Fünfmeterraum Druck auf Ipswich-Torwart Christian Walton gemacht, ihm den Ball geklaut und eingeschoben.

Der 27-Jährige, der 2024 mal zwei Länderspiele für Brasilien absolvierte, ist prädestiniert für Roses Pressing-Stil. Unter dem deutschen Coach hat Bournemouth in der bisherigen Premier-League-Saison schon acht Tore nach erzwungenen Fehlern des Gegners erzielt, doppelt so viele wie die nächstbeste Mannschaft in dieser Statistik. Und Evanilson war bei sechs dieser acht Treffer entweder derjenige, der den Ball eroberte oder der spätere Torschütze.

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In den vergangenen fünf Ligaspielen traf er immer, mit schon neun direkten Torbeteiligungen ist Evanilson aktuell gemeinsam mit City-Superstar Erling Haaland Topscorer der Premier League. Sein Führungstor gegen Ipswich war indes nicht nur Beleg für seine herausragende Arbeit im Vordergrund, sondern auch dafür, wie gut die Leute hinter ihm Roses Spielweise momentan auf den Platz bringen. Denn Ipswich-Keeper Walton kam derart in Bedrängnis, weil Marcus Tavernier, Tyler Adams und Justin Kluivert ihm Passweg-Alternativen optimal zustellten.

Dass der Rose-Fußball in Bournemouth mittlerweile bestens funktioniert, lässt sich auch an weiteren Zahlen ablesen: Nur der Tabellenzweite Brighton & Hove Albion hatte bisher noch mehr Ballgewinne im Angriffsdrittel. Was die Tore angeht, die aus derlei hohen Balleroberungen entstanden, sind die vier der Cherries gar absolute Premier-League-Spitze.

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Hinzu kommt, dass Bournemouth auch immer höhere defensive Stabilität verkörpert. In den vergangenen acht Pflichtspielen schluckte man gerade einmal zwei Gegentore, spielte zunächst sogar sechsmal am Stück zu null. "Dass man auch mal einfache Lösungen finden muss", sei eine der Erkenntnisse aus der komplizierten Saison-Anfangsphase gewesen, erklärt Rose, wie man Schwachstellen ausmerzte. "Da haben wir generell etwas adaptieren können in den ersten Wochen in der Premier League: Abstöße, Spielaufbau, wie da gepresst wird. Da muss man den Ball vielleicht ab und zu schnörkellos in des Gegners Hälfte bringen und versuchen, sich dort festzusetzen."

Marco Rose hat in Bournemouth eine gute Kaderbreite

Trotzdem sei "das Spielerische wichtig. Diesen Spagat haben wir hinbekommen", so Rose. Und zum Mix aus fußballerischer Qualität, gleichzeitig aber auch mal Schnörkellosigkeit am und immer Intensität gegen den Ball passt eben auch das Personal: Evanilson, dessen hochveranlagter brasilianischer Landsmann Rayan, der niederländische Nationalspieler Justin Kluivert, Identifikationsfigur Marcus Tavernier - allen voran die für das hohe Pressing so wichtige Offensivreihe steht sowohl für technische Finesse als auch für Dynamik und enorme Laufbereitschaft.

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Tavernier fällt dabei ganz besonders auf. Der 27-Jährige hat 2026/27 in der Premier League schon fünfmal getroffen, ist im Anlaufen bärenstark und sticht immer wieder von der linken Seite ins Zentrum des Strafraums, um dort torgefährlich zu werden. Einer für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel? "Das müssen Sie Thomas fragen", meinte Rose kürzlich und lobte: "Aber ich denke, dass sich einige Jungs empfohlen haben, und gerade Marcus gibt uns sehr viel. Er spielt jetzt mehr im Halbfeld, läuft gut durch, Sie sprachen ja die Boxbesetzung an."

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Was Rose entgegen kommt: Er hat eine eingespielte, gefestigte Mannschaft übernommen. Mit Abwehrchef Marcos Senesi, der nach Vertragsablauf ablösefrei zu Tottenham wechselte, wurde lediglich ein Eckpfeiler abgegeben - und zudem mit dem portugiesischen Nationalspieler Antonio Silva, für 25 Millionen Euro Ablöse von Benfica verpflichtet, adäquat ersetzt.

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So konnte Rose auf einer gewissen, gegebenen Stabilität des Kaders aufbauen, der zudem eine gute Breite besitzt. Mit Alex Scott hat der qualitativ hochwertigste Mittelfeldspieler die starken zurückliegenden Wochen gar nicht auf dem Platz mitgemacht, kehrt nun aus einer Oberschenkelverletzung zurück. Offensivjuwel Junior Kroupi feierte nach Fußverletzung erst Ende Oktober sein Comeback und eröffnet nun zusätzliche Optionen im Angriffsspiel, gleiches gilt für den ebenfalls zunächst noch verletzten ehemaligen Leverkusener Amine Adli.

Auch das gehört zur Wahrheit über Bournemouth' Siegesserie

Zur Wahrheit gehört derweil, dass Bournemouth bei den vier Premier-League-Siegen in Serie zuletzt mit den Krisenklubs AFC Sunderland und Manchester United, dazu Leeds United und Aufsteiger Ipswich schwächere Gegner hatte als an den ersten sechs Spieltagen. Andererseits hat man so schon einige Schwergewichte hinter sich und die beiden Aufgaben - Nottingham zuhause und Fulham auswärts - nach der Länderspielpause schreien geradezu nach einer Fortsetzung des beeindruckenden Laufs.

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Zwischendrin wartet das Auswärtsspiel bei Celta Vigo in der Europa League. Ein Wettbewerb, in dem Rose mit seinem neuen Verein bereits Geschichte geschrieben hat: Als erst zweiter englischer Klub überhaupt und als erster seit dem FC Liverpool vor mehr als 60 Jahren (1964) hat Bournemouth die ersten vier Europapokalspiele seiner Historie allesamt gewonnen.

2:1 bei Real Sociedad, 3:0-Heimsiege gegen Sturm Graz und Milan, zuletzt ein 3:1 bei Sparta Prag. In der Ligaphase-Tabelle ist Bournemouth Zweiter und damit auf bestem Weg, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Träumt man gar schon vom Europa-League-Titel und damit verbunden dem wahrscheinlich leichteren Weg als über die Liga, kommende Saison erstmals Champions League zu spielen? "Nein, daran denke ich absolut nicht", bleibt Rose betont bescheiden.

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Man wolle den Fokus darauf legen, "ohne die Zwischenrunde ins Achtelfinale einzuziehen, weil uns jedes Match weniger in dieser Saison hilft", sagte der 50-Jährige, der aber natürlich nichts dagegen hätte, auf Iraolas Fundament in Englands Süden sogar noch einen draufzusetzen. Die Weichen, sie sind nach einem mühsamen Beginn jedenfalls gestellt.