"Ach, komm schon!" Julian Brandt trotz Traumdebüt bei Ajax von Legende attackiert:

Rafael van der Vaart hat sich im NOS-Fußball-Podcast gegen Vergleiche von Julian Brandt mit ihm selbst gewehrt. Nach Ajax Amsterdams 2:0 bei Zwolle am ersten Spieltag der Eredivisie, bei dem der frühere BVB-Star Julian Brandt gleich ein Tor erzielte, sagte Moderator Thierry Boon, Brandts Spielstil erinnere etwas an den von van der Vaart.

Van der Vaart, der Gast im Podcast war, wies den Vergleich jedoch sofort zurück. "Ach, komm schon, er erreicht nicht einmal zwanzig Prozent von dem, was ich war", begann er, bevor er doch einen positiveren Ton anschlug.

"Ich habe ihn in Deutschland verfolgt, und dort kam er oft von links. Er ist sehr unaufgeregt und der erste Eindruck ist sehr gut. Man sieht auch, wie er den jungen Spielern hilft", fuhr Van der Vaart fort.

Brandt-Wechsel vom BVB zu Ajax? Van der Vaart war "irritiert"

Dennoch kritisierte der ehemalige Ajax-Spieler auch die Art und Weise, wie Brandt in Amsterdam empfangen wurde. "Ich muss auch sagen, dass mich die Leute irritiert haben, die von dem Transfer völlig begeistert waren."

"'Was für eine Ehre', hörte man fast. Komm schon, Ajax ist nicht so klein. Ajax ist ein Begriff. Jeder weiß, wer Ajax ist", sagte die niederländische Fußballlegende. "Viele Spieler wollen zu so einem Klub. Besonders, weil Jordi Cruyff das Ruder führt, ein Plan existiert, man nach oben will und Geld da ist".

Van der Vaart ist nach dem Ende seiner aktiven Karriere vor allem als Experte im TV tätig. Dabei fällt er regelmäßig durch sehr scharfe Analysen auf, bisweilen schlägt er aber auch deutlich über die Stränge. Für einen rassistischen Spruch über japanischen Spielern entschuldigte er sich etwa.