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Reggiana empfängt Ostia Mare zu einer Partie der Gruppe B in der Serie C. Dabei trifft ein Team aus der oberen Tabellenhälfte auf eine Mannschaft, die im unteren Teil der Tabelle kämpft.

Reggiana kommt mit zwei Unentschieden in Folge in die Partie. Gegen Forlì endete das Spiel 1:1, in Livorno gab es ein 0:0. Zuvor hatte die Mannschaft gegen Atalanta U23 eine 3:4-Niederlage kassiert.

Reggiana belegt in der Gruppe den siebten Platz. Das 2:0 gegen Sambenedettese Ende Oktober ist der einzige Sieg aus den vergangenen fünf Spielen.

Ostia Mare steckt in einer schwierigen Phase und steht auf Tabellenplatz 18. Am vergangenen Spieltag spielte die Mannschaft 0:0 gegen Atalanta U23, nachdem sie gegen Guidonia Montecelio ein 2:2 erreicht hatte.

Ins Gewicht fallen allerdings die Niederlagen von Anfang November und Oktober: das 0:4 gegen Spezia, das 0:1 gegen Livorno und das 1:2 gegen Vado. Die Gäste wollen nach zwei Spielen ohne Niederlage weiter punkten.

Der Abstand in der Tabelle ist deutlich, doch beide Mannschaften brauchen Punkte und positive Signale. Hier findet Ihr alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream.

Neuigkeiten zu den Teams

Zu Reggiana liegen derzeit keine Informationen über Trainer, voraussichtliche Aufstellung, Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Dasselbe gilt für Ostia Mare: Es gibt noch keine Angaben zu Ausfällen oder zur Startelf. Wir ergänzen die Neuigkeiten, sobald sie offiziell sind.

Aktuelle Form

Reggiana hat aus den vergangenen fünf Serie-C-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Forlì, davor ein 0:0 gegen Livorno. Das 2:0 gegen Sambenedettese war der einzige Sieg in diesem Zeitraum. Die beiden Niederlagen waren das 3:4 gegen Atalanta U23 und das 0:2 gegen Grosseto. Insgesamt erzielte Reggiana sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Ostia Mare holte im selben Zeitraum zwei Unentschieden und kassierte drei Niederlagen, blieb also ohne Sieg. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Atalanta U23, davor ein 2:2 gegen Guidonia Montecelio. Besonders schwer wiegt das 0:4 gegen Spezia. Insgesamt stehen fünf erzielte Tore und neun Gegentreffer zu Buche.

Direkter Vergleich

Zu den jüngsten Begegnungen zwischen Reggiana und Ostia Mare liegen keine Daten vor. Eine Bilanz der direkten Duelle ist daher nicht möglich.

Tabelle

In der Serie C, Gruppe B, belegt Reggiana den siebten Platz, Ostia Mare steht auf Rang 18.