Milan vs. Lazio Rom: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Coppa Italia

Das Hinspiel endete torlos, nun steht das Rückspiel Milan gegen Lazio in der Coppa an. Goal sagt Euch, wo das Duell in TV und LIVE-STREAM läuft.

Es ist wieder Pokalzeit in : Im Rückspiel des Halbfinales der hat der zu Gast und will sich mit einem Heimerfolg für das Finale qualifizieren. Anstoß ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr im legendären San Siro.

Das Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams im Pokalwettbewerb ist schon kurios: Nachdem man sich in der Vorsaison schon gegenüberstand und es in beiden Spielen keine Tore in der regulären Spielzeit gab, ergaben sich auch im Hinspiel der laufenden Spielzeit erneut keine Treffer. Ende Februar trennte man sich in der Ewigen Stadt wieder einmal torlos.

In der sind beide Teams im Rennen um die Plätze für das europäische Geschäft noch voll vertreten. Die Rossoneri um Cheftrainer Gennaro Gattuso stehen derzeit auf Platz vier, Lazio weilt mit vier Punkten weniger auf Rang acht. In der Liga stand man sich erst vor zehn Tagen gegenüber, als sich Milan knapp mit 1:0 durchsetzte.

Coppa Italia - Milan hat Lazio Rom zu Gast: In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wie das Pokalspiel live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Um 19.45 Uhr geht es hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen.

Milan vs. Lazio Rom: Das Rückspiel der Coppa Italia im Überblick

Spiel AC Mailand - Lazio Rom Datum und Uhrzeit Mittwoch, 24. April 2019 | 20.45 Uhr Ort San Siro, Mailand (Italien) Kapazität 80.018

Milan vs. Lazio Rom heute live im TV sehen - geht das?

Ihr wollt am Mittwochabend auf der Couch Platz nehmen und einfach nur italienischen Spitzenfußball live im TV genießen? Dann müssen wir Euch an dieser Stelle leider enttäuschen, denn im deutschen Fernsehen findet die Coppa Italia keinen Platz.

Das liegt ganz einfach daran, dass kein deutscher Sender die Rechte besitzt, Milan vs. Lazio Rom heute live im TV zu übertragen. Egal ob Sky, RTL, ARD oder ZDF - nirgends läuft die Begegnung im Free-TV oder Pay-TV.

Dennoch müssen alle Fans von Milan und Lazio nicht komplett auf das Duell verzichten. Die Lösung ist ein LIVE-STREAM von DAZN. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt. Kleiner Tipp: Man kann mittlerweile sämtliche LIVE-STREAMS auf den Smart-TV projizieren.

Milan vs. Lazio Rom heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Es ist in die einzige Option, Milan gegen Lazio Rom live anzusehen: Der LIVE-STREAM von DAZN zum Pokalspiel ist für Euch kostenlos empfangbar, denn der Streamingdienst aus Süddeutschland schenkt Euch einen Gratismonat.

Um 20.30 Uhr meldet sich Moderator und Kommentator Florian Eckl live zu Wort, um Euch gemeinsam mit Experte Michael Hofmann auf den Pokalkracher einzustimmen. Um 20.45 Uhr rollt dann der Ball zwischen den beiden Teams, die in Mailand den Traum vom Pokalfinale wahrwerden lassen wollen.

Seit der Saison 2016/17 läuft italienischer Fußball live im Stream von DAZN. Demnach sind die Serie A und die Coppa Italia Woche für Woche Bestandteil des Programms des Streamingdienstleisters. Was sonst noch so bei DAZN läuft, seht Ihr in diesem separaten Artikel auf der Seite.

Welche Voraussetzungen müsst Ihr erfüllen, um Euch bei DAZN den LIVE-STREAM zu Milan gegen Lazio Rom anzusehen? Generell braucht Ihr nur ein Abonnement abzuschließen, das Euch in Monat eins jedoch keinen Cent kostet.

In diesem Testmonat könnt Ihr den Service mit einem internetfähigen Gerät testen und überlegen, ob Ihr ab Monat zwei eine gültige Mitgliedschaft abschließen wollt. DAZN ist nicht nur auf normalen PCs, Laptops oder Macs verfügbar. Auch für Android- oder Apple-Geräte wie iPhone oder iPad gibt es im Google Play- bzw. App-Store entsprechende kostenlose Apps zum Downloaden. Übrigens: Auch auf dem Amazon Fire Stick oder der Playstation 4 könnt Ihr am Mittwoch Milan vs. Lazio Rom anschauen.

Milan vs. Lazio Rom live im Stream bei DAZN sehen: Die verschiedenen Apps zum Streamen

Milan vs. Lazio Rom: So laufen die Highlights der Coppa Italia

Natürlich kann es sein, dass Ihr das Spiel Milan vs. Lazio Rom am Mittwochabend verpasst habt, weil Euch eine andere Partie des europäischen Fußballs mehr interessiert hat. Das ist aber nur halb so schlimm.

Denn bei DAZN könnt Ihr (ebenfalls wieder mit dem Gratismonat) die besten Szenen der Begegnung in Form eines Highlight-Clips sehen. Das ist aber, wie Ihr schon wisst, nicht alles, was man bei DAZN live im Stream sehen kann.

Live-Übertragungen im Stream gibt es zur UEFA , der UEFA , der Serie A, der Premier League, der und der spanischen . Zudem offeriert der Dienst die Highlights der 1. und 2. .

Wer es also verpasst hat, Lazio Rom bei Milan live im STREAM zu sehen, kommt nach Abpfiff zu DAZN. Wer bislang noch kein Mitglied war, bekommt den ersten Monat beim Streamingdienst gratis.

Wenn Ihr den Dienst weiter nutzen wollt, dann kostet Euch das nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlt werden kann DAZN mittlerweile auf zahlreiche unterschiedliche Arten, PayPal ist mit dabei.

Milan vs. Lazio Rom heute live im TICKER bei Goal

Das Spiel zwischen Milan und Lazio Rom wird heute Abend nicht live im TV übertragen und auch per LIVE-STREAM könnt Ihr das Coppa-Halbfinale nicht sehen? Dann gibt es nur eine Konsequenz: Nehmt das Handy zur Hand und seid mit einem LIVE-TICKER am Ball.

Mit dem kostenlosen Ergebnis-Ticker von Goal zu Milan vs. Lazio Rom verpasst Ihr keine nennenswerte Szene und erfahrt sofort, wenn sich im San Siro etwas tut: Egal, ob es ein Tor, eine Vorlage, eine Gelbe oder Rote Karte oder ein Spielerwechsel ist.

Goal bietet zu allen wichtigen Partien des internationalen Fußballs einen LIVE-TICKER an.

Milan vs. Lazio Rom: Das Hinspiel der Coppa Italia

Der AC Mailand hat sich im Kampf um den Einzug ins italienische Pokalfinale um die Coppa Italia eine gute Ausgangssituation erarbeitet. Hier gibt's die Highlights im VIDEO!

Der fünfmalige Cupsieger erkämpfte sich im Halbfinal-Hinspiel beim sechsmaligen Pokalgewinner Lazio Rom ein 0:0 und kann nun mit einem Heimsieg ins Finale einziehen.

Milan vs. Lazio Rom: Der Direktvergleich