AC Milan vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Serie A

Der 23. Spieltag der Serie A hält ein Duell zweier Traditionsmannschaften bereit, wenn die AC Milan die Gäste von Juventus Turin empfängt. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 23. Januar 2022, um 20.45 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. GOAL klärt Euch in den nachfolgenden Absätzen auf, ob Ihr die Partie live im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wie Ihr den Weg zu Highlights und einem LIVE-TICKER finden könnt.

Mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten La Spezia hätte sich die AC Mailand am vergangenen Wochenende an die Spitze der Serie A katapultieren können. Doch die bittere 1:2-Pleite in der Nachspielzeit, an der auch Schiedsrichter Marco Serra seinen Anteil hatte, sorgte für lange Gesichter in der Lombardei. So steht die Elf von Trainer Stefano Pioli vor dem Top-Spiel auf dem zweiten Rang, der Abstand auf den kommenden Gegner aus Turin beträgt sieben Zähler. Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit spricht übrigens für Angreifer Zlatan Ibrahimovic und Co.: Von den vergangenen sechs Duellen ging lediglich eines verloren, dem stehen zwei Siege und drei Remis gegenüber. Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs endete mit einem 1:1, die Treffer erzielten Alvaro Morata und Ante Rebic.

Anders als der kommende Gegner startete Juventus Turin schwach in die Saison 2021/22, steigerte sich allerdings bis zum Jahresende und schob sich bis auf dem fünften Platz des Tableaus vor. In der Liga ist Juve seit Ende November ungeschlagen und gewann in diesem Zeitraum sechs von acht Partien - Massimiliano Allegri und seine Mannschaft befinden sich also in guter Form. Große Hoffnungen dürften auf Angreifer Paulo Dybala ruhen, der in den vergangenen beiden Ligaspielen jeweils einen Treffer erzielen konnte.

Kann der Argentinier sein Team zum Sieg führen oder behält die AC Milan die Oberhand? Die Entscheidung fällt am Sonntag - und so könnt Ihr live dabei sein.

AC Milan vs. Juventus Turin: Die Partie der Serie A im Überblick

Begegnung: AC Milan vs. Juventus Turin

Wettbewerb: Serie A, 23. Spieltag

Anpfiff: 23. Januar 2022, 20.45 Uhr

Austragungsort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)

AC Milan vs. Juventus Turin: Läuft die Serie A live im Free-TV?

Die Breite an Top-Teams macht die Serie A zu einer der spannendsten Ligen Europas. Inter Mailand, Milan, Juve, Atalanta Bergamo, die AS Rom oder auch die SSC Napoli haben allesamt noch Chancen auf den Scudetto.

Wollt Ihr im Kampf um die Meisterschaft keine Partie verpassen, seid Ihr allerdings auf ein Abonnement angewiesen. Im Free-TV sind keine Spiele aus der ersten italienischen Liga verfügbar. Bei welchem Anbieter Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Mailand und Turin sowie alle weiteren Duelle sehen könnt, erfahrt Ihr in den kommenden Absätzen.

AC Milan vs. Juventus Turin: Läuft die Serie A auf Sky oder DAZN?

Nachdem klar ist, dass Ihr zwingend ein Abonnement benötigt, um das Match live und in voller Länge zu schauen, stellt sich nun die Frage nach dem übertragenden Anbieter. Hält Streamingdienst DAZN, Pay-TV-Sender Sky, Versandriese Amazon oder ein anderes Unternehmen die Rechte an der Serie A?

Während Sky den Bundesliga-Samstag, den DFB-Pokal sowie die englische Premier League überträgt, laufen die meisten internationalen Top-Wettbewerbe bei DAZN. So auch die Serie A - wollt Ihr Milan vs. Juve live sehen, müsst Ihr Euch beim Streamingdienst registrieren.

AC Milan vs. Juventus Turin: Die Serie A im LIVE-STREAM exklusiv auf DAZN

Der Weg zu einem DAZN-Abonnement ist nur ein kurzer, lohnt sich dafür aber umso mehr. Der Streamingdienst bietet Euch ein umfassendes Angebot an Live-Sport und versorgt Euch über den Fußball hinaus mit LIVE-STREAMS zu US-amerikanischen Profiligen, Darts sowie Kampfsport-Events.

Habt Ihr die Website aufgerufen, registriert Ihr Euch und wählt Euer Abo aus. Entscheidet Ihr Euch für die monatliche Variante, zahlt Ihr 14,99 Euro. Im Jahresabo kostet DAZN 149,99 Euro und somit umgerechnet 2,50 Euro weniger als im flexibel kündbaren Monatsabo. Ist die Registrierung abgeschlossen, wählt Ihr einfach den entsprechenden LIVE-STREAM auf einem Endgerät Eurer Wahl aus und genießt die Partie. Zudem könnt Ihr auch über Sky oder Vodafone die linearen DAZN-Sender dazubuchen und das Spiel somit im Pay-TV verfolgen.

AC Milan vs. Juventus Turin: Highlights und LIVE-TICKER zur Serie A

Die kurzen Zusammenfassungen zu den Spielen findet Ihr ebenfalls auf DAZN. Dort könnt Ihr Euch entweder die Highlights anschauen oder sogar das komplette Match im Re-Live sehen. Darüber hinaus stellt der Streamingdienst die Clips auch auf YouTube zur Verfügung.

Könnt Ihr das Spiel nicht live vor dem Fernseher verfolgen, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Dort versorgen wir Euch nahezu in Echtzeit mit den Schlüsselszenen, damit Ihr keine entscheidende Situation verpasst.

AC Milan vs. Juventus Turin: Die Live-Übertragung der Serie-A-Partie auf DAZN in der Übersicht

AC Milan vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

