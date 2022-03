AC Milan vs. Inter Mailand: LIVE-STREAM und TV – die Coppa Italia heute live sehen

In diesen Tagen stehen in der Coppa Italia die Halbfinal-Hinspiele auf dem Programm. Hierbei kommt es heute um 21 Uhr zum Derby AC Milan vs. Inter Mailand. Damit treten zwei Titelanwärter in der Serie gegeneinander an. Die Rossoneri holten in den Liga-Duellen gegen die Nerazzurri ein Heimremis und ein Auswärtsunentschieden.

Beide Kontrahenten stiegen im Achtelfinale ins Turniergeschehen ein und bestritten bislang Heimspiele gegen Meisterschaftskonkurrenten. Der AC Milan setzte sich zunächst gegen den Abstiegskandidaten Genoa nach Verlängerung durch. Danach musste sich Lazio Rom der Elf von Trainer Stefano Pioli mit 0:4 geschlagen geben.

Der andere Hauptstadt-Klub AS Roma, der wenige Zähler Rückstand auf seinen Lokalrivalen hat, unterlag im Viertelfinale Inter Mailand mit 0:3. Zuvor bezwang die von Simone Inzaghi trainierte Mannschaft den Mittelfeld-Klub Empoli mit 3:2 nach Verlängerung.

Heute findet in der Coppa Italia das Derby AC Milan vs. Inter Mailand statt. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

AC Milan vs. Inter Mailand: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: AC Milan vs. Inter Mailand Datum: Dienstag, 1. März 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Mailand)

AC Milan vs. Inter Mailand heute live im TV schauen: Die Übertragung der Coppa Italia

DAZN betrat im Jahr 2016 den Markt und hält seitdem Rechte am italienischen Fußball. Im August 2021 verkündete der Streaming-Anbieter eine Vertragsverlängerung um zusätzliche drei Jahre. Somit könnt Ihr Euch bis inklusive der Saison 2023/24 zahlreiche Begegnungen der Coppa Italia anschauen. Dazu kommen etliche Matches aus der Serie A.

AC Milan vs. Inter Mailand heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Um hiervon profitieren zu können, benötigt Ihr folgerichtig ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Jahresdeal und einem Monatsdeal entscheiden. Bei der erstgenannten Alternative könnt Ihr bestimmen, ob Ihr einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro bezahlt. Ein Monatsabo kostet Euch hingegen 29,99 Euro. Diese Preisen gelten bis auf Weiteres ausschließlich für Neukunden und Rückkehrer. Hier stehen jede Menge weiterführende Infos zu DAZN:

Der Vertragsabschluss erfolgt in Windeseile und dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Wenn Ihr ein Smart-TV-Gerät besitzt, müsst Ihr die kostenlose App installieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, traditionelle Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu vernetzen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Derbys AC Milan vs. Inter Mailand in der Coppa Italia:

Die weiteren Spiele der Coppa Italia bei DAZN anschauen

Ihr konntet in den letzten Wochen und Monaten bereits zahlreiche Begegnungen im Rahmen der Coppa Italia mitverfolgen. Dasselbe gilt selbstverständlich für das Halbfinale. Hierbei stehen die Rückspiele am 20. und am 21. April auf dem Programm. Das Endspiel ist für den 11. Mai im Römer Olympiastadion geplant.

AC Milan gegen Inter Mailand heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL wies Euch weiter oben darauf hin, dass Ihr klassische Fernsehgeräte mithilfe eines HDMI-Kabels sowie von PC oder Notebook zu Smart-TV-Geräten umfunktionieren könnt. Das ist mithilfe der LIVE-STREAMS, den DAZN zum kompletten Angebot bereitstellt, möglich. Und das bedeutet auch, dass Ihr die Übertragung des Coppa-Italia-Derbys AC Milan vs. Inter Mailand von überall aus mitverfolgen könnt. Das funktioniert ebenso mit Smartphones und Tablets.

Zu AC Milan vs. Inter Mailand via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies könnt Ihr Euch mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zu allen wichtigen Momenten im Derby AC Milan vs. Inter Mailand auf dem Laufenden halten. Damit erfährt Ihr alles zu den Treffern, weiteren wichtigen Torchancen, Karten und Auswechslungen.

AC Milan gegen Inter Mailand im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Serie A übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

AC Milan gegen Inter Mailand: Die Aufstellungen zur Coppa Italia

Die Startformationen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.