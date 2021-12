AC Mailand (Milan) vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Dienstagabend (7. Dezember 2021) empfängt die AC Mailand den FC Liverpool. Die Champions League-Partie wird um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen.

Das Team von Jürgen Klopp ist dabei schon fest als Gruppenerster für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert. Aber auch für Milan ist ein Weiterkommen noch möglich. Bei einem Sieg gegen Liverpool und einem Unentschieden im Parallelspiel zwischen Porto und Atletico Madrid kann die AC Mailand noch das Achtelfinale erreichen. Ab heute Abend um 21 Uhr werden wir also erfahren wer unter den besten 16 Mannschaften Europas landet.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie findet Ihr hier bei GOAL.

Begegnung AC Mailand (Milan) vs. FC Liverpool Wettbewerb Champions League - Gruppenphase Anpfiff 07. Dezember - 21:00 Uhr Spielort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

AC Mailand (Milan) vs. FC Liverpool heute live: Ist das Spiel im TV zu sehen?

Die Übertragungsrechte an der Königsklasse werden aufgeteilt zwischen dem Streamingdienst DAZN sowie Amazon Prime Video. 121 der insgesamt 136 Spiele werden nur bei DAZN gezeigt, einige vereinzelte Partien sind immer dienstags nur bei Amazon Prime Video zu sehen.

Eine Übertragung im klassischen Fernsehen gibt es dabei nicht mehr. Lediglich das Finale der Champions League wird noch im Free-TV zu sehen sein.

AC Mailand (Milan) vs. FC Liverpool heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM erleben

Wie oben beschrieben wird der Großteil der Spiele beim Streamingdienst DAZN gezeigt. Dazu gehört auch die heutige Partie zwischen Milan und dem FC Liverpool. Was genau ist DAZN jetzt aber eigentlich und wie könnt Ihr dort zusehen? Wir klären auf.

Wie der Begriff "Streamingdienst" schon verrät, werden alle Inhalte bei DAZN nur per LIVE-STREAM auf der hauseigenen Website gezeigt. Neben einer stabilen Internetverbindung braucht Ihr dafür allerdings auch ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN. Nur damit erhaltet Ihr Zugriff auf die verschiedenen LIVE-STREAMS auf der Seite.

Für ein Monatsabo bezahlt Ihr bei DAZN 14,99 Euro, wenn Ihr Euch für das Jahresabo (149,99 Euro) entscheidet, könnt Ihr umgerechnet also knapp 2,50€ pro Monat sparen. Neben der Champions League gibt es natürlich noch eine Menge mehr: So z.B. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die italienische und spanische Liga sowie Spiele aus der Ligue 1. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL. Genauso hat aber DAZN auch etwas für alle Fans von Kampf- oder Motorsport. Hier wird also sicherlich jeder Sportfan fündig. Den Link um Euch direkt dort anzumelden haben wir hier für Euch.

Habt Ihr dann ein gültiges DAZN-Abo und ein internetfähiges Gerät auf dem Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt, dann empfangen Euch heute Abend ab 21 Uhr Kommentator Flo Hauser und Experte Christian Bernhard zum Spiel zwischen dem AC Mailand und dem FC Liverpool.

AC Mailand (Milan) vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Hier werdet Ihr direkt informiert sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht und seid so ebenfalls immer up to date was Spielstand und alles weitere angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

AC Mailand (Milan) vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.