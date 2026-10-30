AC Mailand gegen Inter Mailand: Vorschau auf das Serie-A-Spiel

Italien Serie A - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 15:45 San Siro

AC Mailand gegen Inter Mailand wird am Samstag, 31. Oktober, um 15.45 Uhr EST und 19.45 Uhr GMT angepfiffen.

Italien hält für einen weiteren Klassiker im Mailänder Derby inne

Scudetto-Sieger Inter ist am Samstag beim AC Mailand zu „Gast“, wenn das traditionsreiche Derby della Madonnina in die nächste Runde geht.

AC Mailand erleidet ersten Rückschlag unter Amorim

Der AC Mailand verlor zuletzt zu Hause mit 2:4 gegen Bologna. Es war die erste Niederlage der Saison unter dem neuen Trainer Ruben Amorim. Nach neun Spielen beträgt der Rückstand auf Meister Inter bereits sieben Punkte. Ein schlechtes Ergebnis im Derby würden die Ultras des AC Mailand daher nicht hinnehmen. Beunruhigend ist zudem, dass Amorims Mannschaft am 22. Oktober in der Europa League bei Bournemouth mit 0:3 verlor. Der 20-jährige Alphadjo Cisse traf bei der Niederlage gegen Bologna doppelt und steht damit in dieser Saison bei vier Serie-A-Toren.

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Inter ist Tabellenführer, aber nur knapp

Inter ist stark in die Titelverteidigung gestartet: Acht Siege aus neun Spielen und noch keine Niederlage stehen zu Buche. Allerdings führt der Klub die Tabelle nur aufgrund der erzielten Tore vor Lazio an. Zuletzt schlug Inter Schlusslicht Venezia dank zweier später Eigentore. Es war bei Weitem nicht die beste Leistung der Saison, brachte aber weitere drei Punkte. Wenn Inter weiter so punktet, ist der dritte Titel in vier Jahren möglich.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Überraschenderweise ist der AC Mailand seit sieben Pflichtspielen gegen Erzrivale Inter ungeschlagen. Dazu gehören zwei Serie-A-Siege in Folge ohne Gegentor.

Fikayo Tomori steht beim AC Mailand nun ebenfalls auf der Verletztenliste, ebenso wie Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira und Adrien Rabiot. Inter muss weiterhin auf Kapitän Lautaro Martínez verzichten, der Probleme am Oberschenkel hat.

Personal und Kader

Form

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