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Italien Serie A
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AC Mailand gegen Inter Mailand: Vorschau auf das Serie-A-Spiel – alles, was Ihr wissen müsst

AC Mailand - Inter Mailand
AC Mailand
Inter Mailand
Italien Serie A
M. Thuram
Alphadjo Cissè
L. Martinez

Ausführliche Vorschau auf AC Mailand gegen Inter Mailand im legendären San Siro. Wer setzt sich in diesem Serie-A-Derby durch?

AC Mailand gegen Inter Mailand: Vorschau auf das Serie-A-Spiel

crest
Italien Serie A - Spielwoche 10
San Siro

AC Mailand gegen Inter Mailand wird am Samstag, 31. Oktober, um 15.45 Uhr EST und 19.45 Uhr GMT angepfiffen.

Italien hält für einen weiteren Klassiker im Mailänder Derby inne

Scudetto-Sieger Inter ist am Samstag beim AC Mailand zu „Gast“, wenn das traditionsreiche Derby della Madonnina in die nächste Runde geht.

AC Mailand erleidet ersten Rückschlag unter Amorim

Der AC Mailand verlor zuletzt zu Hause mit 2:4 gegen Bologna. Es war die erste Niederlage der Saison unter dem neuen Trainer Ruben Amorim. Nach neun Spielen beträgt der Rückstand auf Meister Inter bereits sieben Punkte. Ein schlechtes Ergebnis im Derby würden die Ultras des AC Mailand daher nicht hinnehmen. Beunruhigend ist zudem, dass Amorims Mannschaft am 22. Oktober in der Europa League bei Bournemouth mit 0:3 verlor. Der 20-jährige Alphadjo Cisse traf bei der Niederlage gegen Bologna doppelt und steht damit in dieser Saison bei vier Serie-A-Toren.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

Inter ist Tabellenführer, aber nur knapp

Inter ist stark in die Titelverteidigung gestartet: Acht Siege aus neun Spielen und noch keine Niederlage stehen zu Buche. Allerdings führt der Klub die Tabelle nur aufgrund der erzielten Tore vor Lazio an. Zuletzt schlug Inter Schlusslicht Venezia dank zweier später Eigentore. Es war bei Weitem nicht die beste Leistung der Saison, brachte aber weitere drei Punkte. Wenn Inter weiter so punktet, ist der dritte Titel in vier Jahren möglich.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Überraschenderweise ist der AC Mailand seit sieben Pflichtspielen gegen Erzrivale Inter ungeschlagen. Dazu gehören zwei Serie-A-Siege in Folge ohne Gegentor.
  • Fikayo Tomori steht beim AC Mailand nun ebenfalls auf der Verletztenliste, ebenso wie Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira und Adrien Rabiot. Inter muss weiterhin auf Kapitän Lautaro Martínez verzichten, der Probleme am Oberschenkel hat.

Personal und Kader

AC Mailand vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicPervis EstupinánPervis EstupinánF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariAlphadjo CissèAlphadjo CissèD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
4-2-3-1
AC Mailand

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Form

MIL

MIL - Form

SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
BOL
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
INT

INT - Form

CLB
N3-4
BOL
S1-3
SHK
S1-0
FIO
S2-1
VEN
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

AC MailandUnentschiedenInter Mailand
3
2
0
Klub Freundschaftsspiele
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
7Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
98102510+1525
S
S
S
S
U
2
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
95311811+718
N
S
S
U
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
S
U
S
N
S
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
94231711+614
S
U
N
S
U
8
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
N
S
N
U
S
9
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
S
S
N
S
U
12
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
93241617-111
U
U
N
S
N
13
CFC GenuaCFC GenuaGEN
9315813-510
S
S
N
S
N
14
LecceLecceLEC
93061019-99
N
N
S
N
N
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
N
N
S
N
S
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
U
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
91261121-105
U
N
N
N
U
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
U
N
N
N
S
20
VenedigVenedigVEN
9108619-133
N
N
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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