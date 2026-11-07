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Italien Serie A
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AC Mailand gegen Inter Mailand heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Italien Serie A

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen AC Mailand und Inter: Anstoßzeit und Team-News

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Italien Serie A - Spielwoche 6

Das Frauen-Derby zwischen AC Milan und Inter wird live auf DAZN und Rai Sport übertragen. Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel im TV und im Livestream verfolgen kannst.

AC Milan und Inter treffen in der Serie A Femminile erneut aufeinander. In diesem Derby stehen wichtige Punkte auf dem Spiel, während die Saison noch in vollem Gange ist. Suzanne Bakkers AC Milan empfängt David Sassarinis Inter zu einem Duell zweier Mannschaften, die in sehr unterschiedlicher Form antreten.

Für Milan verlief der November schwierig. Im jüngsten Ligaspiel unterlag die Mannschaft Como Women mit 0:1. Zuvor hatte AC Milan Ternana mit 3:0 geschlagen, doch die Bilanz bleibt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen wechselhaft.

Inter geht dagegen mit deutlich mehr Rückenwind in dieses Derby. Die Mannschaft schlug Lazio am vergangenen Serie-A-Spieltag mit 3:0 und steht auf Tabellenplatz zwei. Das unterstreicht ihre starke Saison trotz der deutlichen 0:6-Niederlage gegen OL Lyonnes in der Women's Champions League.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Inter die Oberhand. Im vergangenen Mai gewann die Mannschaft mit 1:0, nachdem sie sich in den beiden Spielzeiten zuvor mit 5:1 und 4:1 durchgesetzt hatte. Milan hat Inter seit längerer Zeit nicht mehr geschlagen und muss diesen Negativtrend umkehren.

In der Tabelle steht AC Milan auf Platz sieben, Inter ist Zweiter. Der Abstand ist deutlich, doch Derbys folgen ihren eigenen Gesetzen. Hier erfährst du alles, was du zur Liveübertragung wissen musst.

Neuigkeiten zu den Teams

AC Milan vs Inter Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Bakker

Bei AC Milan hat Suzanne Bakker die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben und auch keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren veröffentlicht. Weitere Neuigkeiten zu Milan werden kurz vor Anpfiff verfügbar sein.

Auch David Sassarini hat die voraussichtliche Aufstellung von Inter noch nicht bekannt gegeben. Derzeit gibt es zudem keine Angaben zu fehlenden oder gesperrten Spielerinnen. Neuigkeiten zu Inter werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Aktuelle Form

MIL

MIL - Form

COM
N4-1
JUV
S2-1
ROM
N4-2
TER
S3-0
COM
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
INT

INT - Form

COM
S0-2
PAR
S3-0
NAP
U0-0
OLL
N6-0
LAZ
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Milan geht mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Serie-A-Spielen in dieses Derby. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:1 gegen Como Women, davor gewann sie mit 3:0 gegen Ternana Femminile. Im selben Zeitraum unterlag Milan auch Roma mit 2:4 und Como mit 1:4. Insgesamt erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Inter verzeichnet in den letzten fünf Spielen in Liga und Pokal drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:0 gegen Lazio, davor spielte sie 0:0 gegen Napoli Femminile und siegte mit 3:0 gegen Parma. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:6 gegen OL Lyonnes in der Women's Champions League. An der Stabilität, die Inter in der Serie A gezeigt hat, ändert das jedoch nichts.

Direkte Duelle

Head to Head

AC MilanUnentschiedenInter
0
2
3
Italien Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
END
Italien Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
5
END
Italien Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
4
END
Italien Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
END
Italien Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
END
6Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das letzte direkte Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt, als Inter zu Hause mit 1:0 gewann. In den letzten fünf Begegnungen setzte sich Inter dreimal durch, Milan gewann einmal, und ein Spiel endete unentschieden: Im Dezember 2025 siegte Inter auswärts mit 5:1, im April 2025 mit 4:1, während die Partie im März 2025 mit 3:3 endete. Das einzige Unentschieden auf neutralem Platz in dieser Serie war das 1:1 im Dezember 2024.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
RomaRomaROM
5500177+1015
S
S
S
S
S
2
InterInterINT
5410100+1013
S
U
S
S
S
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
5320137+611
U
U
S
S
S
4
Como WomenComo WomenCOM
52214408
S
U
U
N
S
5
FiorentinaFiorentinaFIO
52126607
N
S
U
S
N
6
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
U
N
S
S
N
7
AC MilanAC MilanMIL
5203810-26
N
S
N
S
N
8
JuventusJuventusJUV
52031013-36
S
N
N
N
S
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
511378-14
N
U
S
N
N
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
U
N
N
N
U
11
LazioLazioLAZ
502317-62
N
U
N
N
U
12
SassuoloSassuoloSAS
5023411-72
U
U
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Abstieg

In der Serie A Femminile steht AC Milan derzeit auf dem siebten Platz, während Inter Tabellenzweiter ist.

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