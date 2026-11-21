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Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 12:00 San Siro

AC Mailand gegen Frosinone wird in Italien live übertragen. Nachfolgend erfahrt Ihr, auf welchen Sendern Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

AC Mailand empfängt Frosinone am Sonntag, 22. November 2026, nach der Länderspielpause wieder im San Siro. Das Team von Ruben Amorim steht in der Serie A auf Platz vier und will nach dem Auswärtssieg gegen Genua weiter konstant punkten.

Für Milan gibt es vor der Partie einige positive Nachrichten aus dem Lazarett. Mike Maignan hat das Mannschaftstraining teilweise wieder aufgenommen und wird aller Voraussicht nach im Tor stehen. Christian Pulisic kehrt erst am Vortag des Spiels nach Milanello zurück, doch Amorim will nicht darauf verzichten, den US-Amerikaner von Beginn an einzusetzen.

Diego Moreira ist derzeit der Mann der Stunde bei Milan. Der Belgier beendete die Länderspielpause mit einer herausragenden Leistung gegen Italien in der Nations League. Er erzielte das Tor zum 4:1-Endstand und war der beste Spieler auf dem Platz. In der Liga stehen für ihn bereits vier Tore und drei Vorlagen in sieben Einsätzen zu Buche.

Yunus Musah hat sich unter Amorim überraschend eine wichtige Rolle erarbeitet. Der US-Amerikaner kam in der Serie A auf 759 Spielminuten, mehr als Rabiot. Gegen Genua wurde er mit gutem Ergebnis als Aushilfs-Linksverteidiger eingesetzt.

Frosinone unter Massimiliano Alvini reist in guter Form nach Mailand: In den letzten fünf Ligaspielen gelangen drei Siege. In diesem Zeitraum kassierte das Team nur eine Niederlage, ein 0:3 gegen Napoli, und steht auf Platz sechs der Tabelle.

Der Ausfall von Antonio Raimondo wiegt im Angriff der Gäste schwer, auch wenn der Spieler bis Ende des Jahres zurückkehren dürfte. Der Klub ist bereits auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um das Problem zu lösen, und hat ein konkretes Angebot für einen schwedischen Stürmer abgegeben.

Alle Informationen zu den verfügbaren Sendern, auf denen Ihr das Spiel live im TV oder Stream verfolgen könnt, findet Ihr nachfolgend.

Team-News

Bei Milan kehrt Maignan nach seinen im Nationalteam aufgetretenen Oberschenkelproblemen in die Startelf zurück. Pulisic wird am Vortag des Spiels in Milanello erwartet und soll von Beginn an spielen. Der Einsatz von Pavlovic ist dagegen fraglich: Der serbische Verteidiger hat das Training teilweise wieder aufgenommen, doch ob er in der Startelf steht, hängt vom Training am Vortag ab. Diawara steht als Ersatz bereit. Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze und Terracciano fallen weiterhin aus. Milans voraussichtliche Aufstellung: Bouyer; De Winter, Diawara, Gila; Modric, Musah, Moreira, Rabiot; Pulisic; Ramos, Cisse.

Frosinone muss verletzungsbedingt auf Raimondo, Grillitsch und Terzic verzichten, Bracaglia ist gesperrt. Die voraussichtliche Aufstellung der Gäste: Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea.

Aktuelle Form

Milan hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann das Team in der Serie A auswärts mit 2:1 gegen Genua. In diesem Zeitraum schlug Milan Inter mit 3:1 und Udinese mit 2:0, kassierte aber auch eine deutliche 2:4-Heimniederlage gegen Bologna und schied nach einem 0:2 gegen Ferencvaros aus der Europa League aus. In fünf Spielen erzielte Milan sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Frosinone holte in den letzten fünf Serie-A-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Die jüngste Niederlage gab es mit 0:1 gegen Cagliari. Davor hatte Frosinone Torino mit 2:0 besiegt und Lecce mit 5:1 überrollt. Das 4:4 gegen Atalanta unterstreicht die Offensivstärke des Teams. In fünf Spielen erzielte Frosinone zwölf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Teams fand am 3. Februar 2024 statt, als Frosinone in der Serie A zu Hause mit 2:3 gegen Milan gewann. In den fünf jüngsten Begegnungen holte Milan drei Siege, Frosinone einen. Ein Spiel endete unentschieden. Zu den Ergebnissen im Datensatz gehören auch Milans 3:1 im San Siro im Dezember 2023 und das 0:0 im Dezember 2018 im Benito Stirpe.

Tabelle

In der Serie A steht Milan derzeit auf dem vierten Platz, Frosinone belegt Rang sechs.