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Italien Serie A
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AC Mailand gegen Bologna: Serie-A-Vorschau, Mailand will gegen Bologna den Schwung aus dem San Siro nutzen

AC Mailand - Bologna
Italien Serie A
AC Mailand
Bologna

Ein überzeugender 2:0-Auswärtsauftritt gegen Udinese brachte dem AC Milan in der Liga wieder Schwung. Nun empfängt der Klub eine selbstbewusste Rossoblù-Mannschaft, die ihrerseits gerade auf Sardinien mit 2:0 gewonnen hat und dabei ohne Gegentor blieb.

AC Mailand gegen Bologna: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
San Siro

AC Mailand empfängt Bologna FC 1909 am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 19:30 Uhr SAST (17:30 Uhr GMT / 18:30 Uhr CET) zum 9. Spieltag der Serie-A-Saison im San-Siro-Stadion.

Mailands Rückkehr in die Erfolgsspur trifft auf emilianische Ambitionen

Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Udine zeigte AC Mailand genau die Reaktion, die der Klub brauchte. Ein früher Treffer von Christian Pulisic und das entscheidende Tor von Omari Hutchinson in der zweiten Halbzeit ließen die Enttäuschung auf europäischer Bühne in den Hintergrund rücken. Nun richtet Mailand den Blick auf das Heimspiel unter der Woche gegen Bologna, das mit neuem Selbstvertrauen anreist. Die Mannschaft von Raffaele Palladino erholte sich eindrucksvoll von der vorherigen Niederlage gegen Inter und bezwang Cagliari am Wochenende mit 2:0. Damit wird die Partie am Mittwoch zu einem wichtigen Duell um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Schlüsselduell: Christian Pulisic gegen Nicolò Casale

Angriffsspieler in Topform: Christian Pulisic gab gegen Udinese mit einem präzisen Treffer in der sechsten Minute den Ton an. Seine direkten Dribblings und sein schnelles Kombinationsspiel über die rechte Seite werden Bolognas Abwehr zu einer kompakten und disziplinierten Leistung zwingen.

Abwehrchef: Nicolò Casale war ein wichtiger Rückhalt bei Bolognas Zu-null-Sieg in Cagliari und erzielte in der 57. Minute mit einem überlegten Abschluss selbst den Führungstreffer. Casale muss Pulisics diagonale Läufe kontrollieren und sich im Strafraum gegen den körperlich starken Gonçalo Ramos behaupten.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Mögliche Startelf von AC Mailand:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Mögliche Startelf von Bologna:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Personalien & Kader

AC Mailand vs Bologna Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Aufstellung
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriPervis EstupinánPervis EstupinánO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiAlphadjo CissèAlphadjo CissèL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
AC Mailand

Startelf

Bologna

Trainer

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim muss verletzungsbedingt auf Alexis Saelemaekers und Matteo Gabbia verzichten. Nähere Informationen zu ihrer Einsatzfähigkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet. Die Ausfälle erhöhen den Druck auf Mailands Cheftrainer bei der Zusammenstellung des Kaders.

Auch Bolognas Cheftrainer Raffaele Palladino hat mit Verletzungen im Kader zu kämpfen: Emil Holm und Riccardo Orsolini stehen beide nicht zur Verfügung. Palladino muss auf dem gesamten Platz Lösungen finden, wenn seine Mannschaft ihre schwache Ergebnisserie beenden will.

Form

MIL

MIL - Form

SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOL

BOL - Form

NAP
N1-0
TOR
U1-1
LEC
S1-2
INT
N1-3
CGL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Mailand hat von den letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann sie in der Serie A mit 3:2 gegen Atalanta, nachdem sie zuvor auf europäischer Bühne auswärts in Salzburg mit 4:0 gesiegt hatte. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es in der Europa League gegen Benfica. Beim 1:1 gegen Sassuolo in der Liga ließ Mailand ebenfalls Punkte liegen.

Bologna kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Inter. Ihr einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1-Auswärtserfolg bei Lecce. Hinzu kamen Unentschieden gegen Torino und Sassuolo sowie eine Niederlage gegen Napoli.

Direkter Vergleich

Head to Head

AC MailandUnentschiedenBologna
3
0
2
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
END
Italien Coppa Italia
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
END
Italien Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Mailand gewann damals in der Serie A auswärts bei Bologna mit 3:0. In den letzten fünf Begegnungen hat Mailand mit drei Siegen die bessere Bilanz. Bolognas einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang im Mai 2025 in einem Coppa-Italia-Spiel im San Siro.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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