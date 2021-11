Das Giuseppe-Meazza-Stadion ist heute um 18.45 Uhr Ort des Rückspiels in Gruppe B der Champions League zwischen den Mannschaften AC Mailand und FC Porto.

Beide Teams konnten bisher in der Champions League noch nicht ihr volles Potenzial entfalten und benötigen unbedingt einen Sieg, um die Chancen auf das Überwintern in der Königsklasse zu wahren. Die Mannschaft aus Porto hat hierbei mit vier erspielten Punkten bessere Chancen als die Mailänder mit bisher null Punkten aus drei Spielen.

Im Hinspiel konnte Porto die Mailänder knapp mit 1:0 bezwingen. Wird der AC Milan heute den Befreiungsschlag schaffen und sich für die Niederlage revanchieren? Goal informiert Euch über die Übertragung live im TV und STREAM.

Rückspiel in Gruppe B der Champions League: Die Daten zu AC Mailand vs. FC Porto

Begegnung AC Mailand vs. FC Porto Datum Mittwoch, 3. November 2021 Wettbewerb Champions League | Gruppe B | 4. Spieltag Anstoß 18.45 Uhr Ort Giuseppe-Meazza-Stadion | Mailand

AC Mailand vs. FC Porto heute live: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

In Deutschland wurden in dieser Saison die Übertragungsrechte der Champions League neu verteilt. Für Fans bedeutet dies, dass auch Spiele deutscher Klubs nicht mehr im Free-TV gezeigt werden!

Eine weitere Neuerung sorgte diesbezüglich für Verwunderung, denn nach langer Alleinherrschaft zeigt der Sender Sky in dieser Saison die Königsklasse nicht mehr. Die Rechte wurden auf die beiden Sender DAZN und Amazon Prime Video verteilt und in diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Champions League ab sofort verfolgt werden kann.

Champions League nicht im Free-TV: So seht Ihr AC Mailand vs. FC Porto heute trotzdem

Durch die Änderung bei der Vergabe der Übertragungsrechte ist DAZN in der Saison 2021/22 zum größten Rechteinhaber der Königsklasse aufgestiegen.

Der Sportsender aus Ismaning zeigt satte 121 von 138 möglichen Begegnungen live und exklusiv. Ein weiteres Novum ist der zweite Player im Bereich CL-Übertragungsrechte: Amazon Prime Video. Der hauseigene Streamingdienst des Online-Riesen Amazon zeigt in dieser Saison erstmals das Top-Spiel am Dienstagabend. Jene Spiele die auf Amazon übertragen werden, werdet Ihr nicht bei DAZN finden - auch nicht in der Konferenz!

Doch welcher der beiden Sender wird die heutige Begegnung zeigen?

Streamingsender überträgt AC Mailand vs. FC Porto live und exklusiv: Die Champions League bei DAZN

Die Antwort auf diese Frage ist natürlich DAZN, da der Sportsender jedes CL-Spiel am Mittwochabend zeigt. Ihr könnt die Begegnung entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz abrufen. Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst. Ihr habt diesbezüglich zwei Optionen der Bezahlung:

Monatsmitgliedschaft: 14,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 Euro (auf den Monat gerechnet rund 12,50 Euro)

AC Mailand vs. FC Porto im LIVE-STREAM verfolgen: So seht Ihr die Champions League im Internet bei DAZN

Als Mitglied bei DAZN könnt Ihr die Begegnung des AC Milan gegen Porto im Internet auf zahlreichen Devices verfolgen. Um den LIVE-STREAM abzurufen, benötigt Ihr außer der Mitgliedschaft und dem kompatiblen Gerät die zugehörige App sowie eine stabile Internetverbindung.

Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung von AC Mailand vs. FC Porto auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Kommentar: Flo Hauser

AC Mailand vs. FC Porto heute live: Die Aufstellungen zur Champions League

Ihr wollt wissen, wer heute zu Beginn auf dem Platz steht? Dann seid Ihr hier genau richtig! An dieser Stelle gibt's rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften.

Kostenloser LIVE-TICKER zu AC Mailand vs. FC Porto: Nichts verpassen mit Goal

Wenn Ihr noch kein Abonnent bei DAZN seid, jedoch trotzdem auf dem aktuellen Stand des Geschehens sein möchtet, empfehlen wir Euch den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Der zugehörige Ergebnisticker informiert Euch über die wichtigsten Szenen des Spiels nahezu in Echtzeit und Ihr verpasst somit nichts!

