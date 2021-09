AC Mailand vs. Atletico Madrid heute live: Die Gruppenphase der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Der AC Mailand empfängt die Truppe von Diego Simeone in der Champions League. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Zweiter Spieltag in der Vorrunde der Champions League: Atletico Madrid ist am 28. September im Giuseppe-Meazza-Stadion bei der AC Mailand zu Gast.

Milan ist das erste Mal seit 2013 wieder in der Königsklasse vertreten und dabei wird man sicherlich versuchen so lange wie möglich dabei zu bleiben. Am ersten Spieltag musste man sich noch nach einem turbulenten Spiel mit 2:3 dem FC Liverpool geschlagen geben.

Gegen Atletico Madrid sollen dann also die ersten Punkte eingesammelt werden. Die Elf von Diego Simeone kam ihrerseits im ersten Spiel gegen Porto nicht über ein 0:0 hinaus. In der Liga verlor man sogar das letzte Spiel mit 0:1 gegen Deportivo Alaves. Die AC Mailand hingegen konnte seine letzten beiden Pflichtspiele erfolgreich bestreiten. Ob es Milan gelingt. Atleticos Abwehrriegel zu knacken zu, können wir heute also ab 21:00 Uhr herausfinden.

Wie Ihr die Partie zwischen Mailand und Atletico live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

AC Mailand vs. Atletico Madrid heute live: Das Duell im Überblick

Begegnung AC Mailand vs. Atletico Madrid Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 28. September - 21:00 Uhr Spielort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

AC Mailand vs. Atletico Madrid heute live: Gibt es eine TV-Übertragung der Partie?

Kurz und knapp: Leider nein, eine Übertragung im klassischen Free-TV gibt es für das Spiel zwischen Mailand und Madrid nicht. Wie Ihr trotzdem die vollen 90 Minuten live sehen könnt, und wie genau die Übertragungsrechte der Champions League verteilt wurden, könnt Ihr in den nächsten Abschnitten lesen.

AC Mailand vs. Atletico Madrid heute live: Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Auch wenn es - wie oben beschrieben - keine TV-Übertragung der Champions League mehr gibt, müsst Ihr natürlich nicht auf eine Live-Ausstrahlung verzichten. Seit dieser Saison ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich für die Übertragung des Großteils der Champions League per LIVE-STREAM.

DAZN zeigt alle Spiele der Königsklasse, bis auf das Topspiel am Dienstag. Dieses könnt Ihr nur bei Amazon Prime sehen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass 121 von insgesamt 137 Spielen nur bei DAZN zu sehen sind. Darin enthalten ist auch die komplette K.o.- Phase. Allerdings gilt das nur für Deutschland und Österreich. In der Schweiz ist die Champions League bei DAZN leider nicht zu sehen.

Was kostet ein Abo bei DAZN eigentlich? Für ein Monatsabo müsst Ihr 14,99 Euro monatlich bezahlen, bei einem Jahresabo sind es 149,99 Euro. Nur noch diesen Monat habt Ihr übrigens die Chance Euch den kostenlosen Gratismonat zu sichern. Dadurch könnt ihr 30 Tage lang völlig umsonst das volle Programm bei DAZN nutzen.

Neben der Champions League gibt es dort nämlich auch die spanische, italienische und französische Liga zu sehen sowie viele Spiele der Bundesliga. Aber auch Fans anderer Sportarten werden bei DAZN nicht vergessen. Ihr seht die NBA, NFL oder MLB, genauso wie viele Livesportevents der Sportarten Tennis, Darts oder Kampfsport.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr also ein gültiges DAZN-Konto habt, und ein internetfähiges Gerät, um den LIVE-STREAM sehen zu können, empfangen Euch ab 21 Uhr dort Kommentator Flo Hauser und Experte Ralph Gunesch.

AC Mailand vs. Atletico Madrid heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr ebenso immer informiert über alles, was auf dem Spielfeld passiert, auch wenn Ihr gerade nicht live vor dem Bildschirm sitzen könnt. Hier kicken für den LIVE-TICKER von Goal.

AC Mailand vs. Atletico Madrid heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier finden.