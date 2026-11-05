Absurde Kritik an Harry Kane beim FC Bayern: Mats Hummels liegt vollkommen falsch

Seit seinem Gewinn des Ballon d'Or vergangenen Montag wird Harry Kane weltweit abgefeiert wie nie zuvor. Nun unterschrieb er gar einen historischen Vertrag beim FC Bayern, der ihn laut The Athletic zum aktuell bestbezahlten Fußballer Europas mache. Womöglich etwas berauscht von all den Lobeshymnen schwärmte der ansonsten so bescheidene Engländer zuletzt sogar ein bisschen von sich selbst. Es sei ihm gegönnt! Ungewohnt offensiv hob Kane bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit Atletico Madrid hervor, was ihn von so ziemlich allen anderen Weltklasse-Mittelstürmern unterscheidet.

"Ich habe einen einzigartigen Stil und bin in dieser Hinsicht ein einzigartiger Gewinner des Ballon d'Or", sagte Kane. "Es gibt nicht viele Stürmer, die so spielen wie ich, die gleichzeitig meine Zahlen produzieren und sich ins Mittelfeld und in die Abwehr fallen lassen, die in vielen verschiedenen Bereichen aushelfen." Vielleicht ändere seine Wahl zum Weltfußballer sogar "die Wahrnehmung von Neunern und gibt jungen Spielern einen anderen Ansatz, wie man in dieser Position spielen kann."

Diese jungen Neuner müssen sich aber einer Sache bewusst sein: Wenn die Treffer mal ausbleiben, dann wird dieser Umstand reflexartig auf ihre Spielweise und dadurch vermeintlich fehlende Strafraumpräsenz zurückgeführt. Davor ist kurioserweise selbst ein frisch gekürter Weltfußballer als Trendsetter nicht gefeit.

Warum wird Harry Kanes Spielweise plötzlich in Frage gestellt?

"Ich glaube, wir haben gerade eine Phase, in der er ein bisschen zu wenig sein Mittelstürmer-Spiel spielt. Ich hätte gerne, dass er wieder ein bisschen mehr in der Box ist", erklärte Prime-Experte Mats Hummels während der Vorberichterstattung des Atletico-Spiels und beklagte, dass Kane "gerade viel im Mittelfeld herumturnt".

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Offensichtlicher Auslöser für die Kritik: Kane war bei seinen vorherigen beiden Auftritten gegen den SC Freiburg (3:1) und Borussia Dortmund (2:2) skandalöserweise ohne Torerfolg geblieben - und nach Hummels Analyse gegen Atletico gleich noch einmal. Damit wartet er seit seinem Gewinn des Ballon d'Or auf einen Treffer und verpasste gleichzeitig einen historischen Rekord. Kane hatte zuvor in zehn Champions-League-Spielen hintereinander immer mindestens ein Tor erzielt, gegen Atletico hätte er den Bestwert von Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2018 einstellen können.

Die jüngsten Spiele unterstreichen einen Trend: Kane erzielt in dieser Saison insgesamt weniger Tore als in der vergangenen. Damals stand er am Ende bei beeindruckenden 61 in 51 Pflichtspielen, im Schnitt also deutlich mehr als einem pro Partie. In der laufenden Saison hält er nach 14 Pflichtspielen bei "lediglich" zehn Treffern.

Erstmals aufgekommen war die Spielweisen-Debatte um Kane bereits beim vorherigen Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) Mitte Oktober. Damals hatte sich Bundestrainer Jürgen Klopp verwundert gezeigt über Kanes tiefe Positionierung bei gegnerischem Ballbesitz. Sky-Experte Dietmar Hamann befand anschließend in seiner Kolumne gar: "Kane macht all das, was eigentlich nicht seine Aufgabe ist."

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Warum nimmt Harry Kanes Torquote wirklich ab?

Tatsächlich hat sich Kanes Spielweise im Vergleich zur Vorsaison, für die er immerhin als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet wurde, praktisch nicht geändert. Die schlechtere Torausbeute liegt nicht an seiner Positionierung, sondern an etwas anderem: seiner Chancenverwertung. Das beweist ein Blick auf die Statistiken eindrucksvoll. In der vergangenen Saison brauchte Kane für 61 Tore einen xG-Wert von nur 44,51. Er erzielte also viel mehr Treffer als statistisch zu erwarten gewesen wären. Seit Sommer hat sich das Blatt gewendet: Aus einem xG-Wert von 11,97 machte Kane lediglich zehn Treffer.

Sein xG-Wert pro Spiel hat sich von 0,87 marginal auf 0,86 verringert, die Anzahl an Ballkontakten im gegnerischen Strafraum pro Spiel hat sich von 5,69 auf 5,79 marginal gesteigert, die Anzahl an Schüssen ist von 3,86 auf 4,86 sogar deutlich angestiegen.

Gegen Dortmund schloss Kane beispielsweise sechsmal vergeblich ab und scheiterte dabei auch per Elfmeter, eigentlich eine seiner Paradedisziplinen. "Ich hätte wahrscheinlich noch eine Stunde länger spielen können, ohne dass der Ball ins Tor geht", klagte er anschließend. Gegen Atletico gab Kane wie schon gegen den BVB die meisten Schüsse aller Münchner ab und verzeichnete zudem den höchsten xG-Wert.

Ungeachtet seiner Spielweise hat Kanes Torgefahr und Strafraumpräsenz also keineswegs nachgelassen. Einzig: Er zielt aktuell einfach nicht mehr so genau wie früher. Deutlich gesteigert hat sich Kane derweil in einer anderen Disziplin und zwar bei Assists. In der gesamten Vorsaison kam er auf sieben Vorlagen, in dieser steht er bereits jetzt bei neun - unter anderem legte er Konrad Laimers 2:0 gegen Atletico klug vor.