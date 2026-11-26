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Das Thema Jamal Musiala beschäftigt den FC Bayern weiter. Nun meldete sich auch Ex-Vorstandsboss Oliver Kahn zu Wort.

Zunächst einmal stellte Kahn, von 2021 bis 2023 selbst CEO der Münchner, auf einer Podiumsdiskussion in Magdeburg am Mittwoch klar, dass er fest davon ausgehe, dass Musiala trotz seiner neurologischen Erkrankung wieder zu seiner einstigen Topform zurückkehren werde.

"So dramatisch sich das alles jetzt auch darstellt, ist das behandelbar und ich glaube, dass Jamal damit leben kann. Und ich glaube auch, dass er wieder in der Lage sein wird, Top-Leistungen abzurufen", sagte Kahn und kam dann auf den von den Bayern-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ins Spiel gebrachten möglichen Gehaltsverzicht zu sprechen.

"Es gibt einen gültigen Vertrag, an dem nichts herumzukritteln gibt. Das ist die Ausgangsposition. Und den Spieler jetzt unter Druck zu setzen und über die Öffentlichkeit sozusagen an seinen Anstand zu appellieren, er solle doch auf Teile seines Gehaltes verzichten, das ist geradezu abstrus in der aktuellen Situation", betonte Kahn.

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Rummenigge-Interview lässt Musiala-Causa beim FC Bayern eskalieren

Kahns einstiger Vorgänger Rummenigge hatte am vergangenen Freitag in einem Interview bei Sky am Rande des Münchner Heimspiels gegen den 1. FC Köln starke Zweifel daran geäußert, dass der gebeutelte 23-Jährige jemals wieder an seine Glanzleistungen vor der schweren Beinverletzung im Sommer 2025 und seiner diagnostizierten Absencen-Erkrankung werde anknüpfen können.

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Dies brachte Rummenigge anschließend in Verbindung mit der gigantischen Vertragsverlängerung, die Musiala im Februar 2025 unterschrieben hatte und die ihm 25 Millionen Euro jährlich an Grundgehalt einbringen soll.

"Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", sagte Rummenigge. Deshalb müsse man "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar".

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Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass zumindest Hoeneß von einem im Sommer geschlossenen "Gentlemen's Agreement" mit Musiala-Berater Christian Schmid ausgegangen sei. Dabei sei vereinbart worden, Musialas Vertrag anzupassen, sollte der Spieler nicht an seine alten Leistungen anknüpfen können. Die Musiala-Seite sieht das derweil anders.

Kahn äußerte durchaus Verständnis dafür, dass sich der Verein aufgrund der schwierigen Situation Gedanken mache, dies sollten die Verantwortlichen jedoch "hinter verschlossenen Türen" tun und dort "alle Szenarien durchkalkulieren". Allerdings müsse der Verein "dann auch, wenn es nach draußen dringt, den Eindruck erwecken, wir stehen zu tausend Prozent hinter unserem Spieler und der wird das schaffen".

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FC Bayern verkündet genauen Zeitpunkt von Musiala-Diagnose

Nachdem die Causa in den vergangenen Tagen eskaliert war und ein Stern-Bericht brisante Details über das angespannte Verhältnis zwischen sportlicher Führung, den Vereinsgranden Rummenigge und Hoeneß und Musialas Berater-Agentur enthüllt hatte, war der deutsche Rekordmeister vor dem verloren gegangenen Champions-League-Spiel in Lille um Deeskalation bemüht.

In einer offiziellen Stellungnahme räumte der Klub beispielsweise den schwelenden Verdacht aus der Welt, Musiala und seine Berater hätten schon vor der Vertragsunterschrift im Februar des vergangenen Jahres von der Erkrankung gewusst und Details im Genesungsverlauf verschwiegen. Zudem betonten die Münchner, dass es einen konstruktiven Austausch mit allen Parteien gegeben habe, der nun "partnerschaftlich und vertraulich" fortgesetzt werde: "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung."

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Kimmich wütet nach CL-Pleite wegen Umgang mit Musiala

Nach der bitteren 1:2-Pleite in Lille wollte jedoch auch Joshua Kimmich die Ereignisse der vergangenen Tage nicht unkommentiert lassen. Der Vize-Kapitän des Rekordmeisters sprach im Zuge der öffentlichen Auftritte von Hoeneß, Rummenigge und auch CEO Jan-Christian Dreesen von einem "absoluten No-Go", das "nicht Bayern-like" sei: "Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als die Spieler, aber nicht größer als der Mensch."

Es dürfe "niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird", kritisierte Kimmich das Vorgehen der Klubspitze weiter. Der FC Bayern stehe dafür, "dass man eine Familie ist und zusammenhält", dies sei hier nicht der Fall gewesen.