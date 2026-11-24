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Anfang Oktober debütierte er für das DFB-Team, nun empfahl er sich mit starker Leistung inklusive Traumtor für eine erneute Nominierung.

Mittelfeldspieler Vitaly Janelt hat mit einem absoluten Traumtor zum 4:0-Sieg des FC Brentford im Premier-League-Spiel gegen den FC Everton am Montagabend beigetragen.

In der 67. Minute kam Janelt knapp 30 Meter vor dem gegnerischen Tor an den Ball, legte sich diesen vor und konnte erstaunlich unbehelligt abschließen. Der deutsche Nationalspieler nutzte den Platz - und wie! Janelts fulminanter Linksschuss aus rund 25 Metern flog genau in den Winkel, der englische Nationalkeeper Jordan Pickford im Everton-Tor hatte absolut keine Abwehrchance.

"Ich hatte etwas Platz, und niemand ist wirklich auf mich zugekommen. Da dachte ich mir: Weißt du was? Schieß einfach", sagte Janelt hinterher bei Sky, "und dann in den Winkel."

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Janelt, Brentfords Kapitän, machte insgesamt ein gutes Spiel auf der Doppelsechs, war unter anderem auch an der Entstehung des Führungstores beteiligt.

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Man of the Match: Vitaly Janelt witzelt mit Reporter

Als ihm der Award für den Man of the Match überreicht wurde, fragte Janelt mit Blick auf den Doppelpack seines Teamkollegen Keane Lewis-Potter kurz nach: "Obwohl Keano zwei Tore gemacht hat?" Der Reporter bestätigte und witzelte: "Darüber könnt Ihr Euch in der Kabine streiten." Janelt lachte und meinte nur: "Ich nehme ihn schon."

Der 28-Jährige, bereits 2020 vom VfL Bochum nach England gewechselt, ist in Brentford absoluter Leistungsträger. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Janelt im September erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen, der gebürtige Hamburger war Teil von Klopps 44 Spieler umfassendem XXL-Kader.

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Beim 2:0 gegen Serbien Anfang Oktober wurde Janelt kurz vor Schluss eingewechselt und kam so zu seinem ersten und bisher einzigen Länderspiel. Im deutlich verkleinerten DFB-Aufgebot für die November-Partien in Serbien und gegen die Niederlande nominierte Klopp ihn dann jedoch nicht.

Getty Images

Allerdings könnte sich Janelt mit weiterhin konstant starken Leistungen selbstredend für erneute DFB-Berufungen empfehlen. Für Brentford hat er diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend 12-mal gespielt, das Traumtor gegen Everton war dabei bereits sein dritter Treffer. Durch den klaren Sieg über die Toffees sprang Brentford in der Tabelle der Premier League auf Platz sechs, die Ambitionen sind groß.

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"Wir müssen noch konstanter werden, aber wir können uns als Verein hohe Ziele setzen", betonte Janelt. Brentford profitierte auch von einem frühen Platzverweis gegen James Tarkowski, der in der 40. Minute Rot sah. "Wir sind sehr gut gestartet", so Janelt. "Schon vor der Roten Karte haben wir meiner Meinung nach in den ersten 20, 25 Minuten sehr gut gespielt. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben verdient gewonnen."

Weiter geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim tief in der Krise steckenden Manchester United, ehe mit Tabellenführer FC Arsenal (2. Dezember) und Manchester City (5. Dezember) zwei absolute Top-Teams auf Janelt und Co. warten.