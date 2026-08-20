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PalhinhaGetty Images
Jonas Rütten

Abschied von Joao Palhinha steht unmittelbar bevor: FC Bayern akzeptiert wohl überraschend niedrige Ablöse

Bundesliga
Transfers
J. Palhinha
Bayern München
Benfica
V. Kompany

Das große Missverständnis zwischen dem FC Bayern und Joao Palhinha wird in Kürze beendet sein. Um den Portugiesen loszuwerden, nimmt der Rekordmeister ein Angebot an, das eigentlich kaum marktgerecht ist.

Wie die portugiesische Sportzeitung Record berichtet, gebe es zwischen den Bayern und Benfica Lissabon über den Transfer von Palhinha mittlerweile eine grundsätzliche Einigung. In den vergangenen Stunden seien demnach "deutliche Fortschritte" gemacht worden und nur noch letzte Details zu klären.

Der Rekordmeister akzeptiere demnach eine fixe Ablöse in Höhe von nur 14 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren hatten die Münchner noch 51 Millionen für den heute 31-Jährigen an den FC Fulham überwiesen.

Palhinha war da schon ein Jahr lang der Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel gewesen, der den Portugiesen als "Holding Six" unbedingt haben wollte. Ein Wechsel im Sommer 2023 platzte kurz vor dem Vollzug, weil die Cottagers keinen Ersatz für Palhinha organisiert bekamen. So musste er vom Medizincheck in München wieder nach England zurückreisen.

Joao Palhinha beim FC Bayern unter Kompany auf dem Abstellgleis

Als Palhinha dann tatsächlich beim FC Bayern unterschrieb, war Tuchel schon Geschichte und Trainer Vincent Kompany konnte nicht viel mit dem defensivstarken Zentrumsspieler anfangen, weil der Belgier auf eine Spielstarke Doppel-Sechs mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic setzen wollte.

Schon nach seiner überaus dürftigen Debütsaison, die zudem von einem Platzverweis und einigen Verletzungsproblemen begleitet wurde, war klar, dass Palhinha kaum mehr eine Zukunft unter Kompany bei den Bayern haben wird. Also verliehen die Münchner ihn zu Tottenham Hotspur, wo Palhinha zwar durchaus überzeugte, allerdings trotz Kaufoption nicht fest verpflichtet wurde.

Der Deal mit den Spurs aber soll nicht etwa an den festgeschriebenen 25 Millionen Euro für eine feste Palhinha-Verpflichtung gescheitert sein, sondern vielmehr daran, dass sich der Portugiese nicht mit Tottenham auf ein aus seiner Sicht berechtigtes Jahressalär hatte einigen können.

Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty Images


Eberl erzielt Teilerfolg beim FC Bayern: Zwei weitere Spieler müssen noch gehen

Bei Benfica soll Palhinha nun laut Record 2,5 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen und dazu ein Handgeld in Höhe von einer Million Euro erhalten. Die Ablösesumme, die die Bayern für den Spieler einstreichen, soll in Raten bezahlt werden. Zudem könne sie sich nach Angaben des Blattes noch um fünf Millionen Euro durch Bonuszahlungen erhöhen, drei davon seien "leicht zu erreichen". Neben Benfica galten zuletzt aus der Premier League auch Newcastle United und abermals Aston Villa als potenzielle Abnehmer für Palhinha.

Sportvorstand Max Eberl hat trotz des großen Minus, mit dem ohnehin zu rechnen war, immerhin einen Teil seiner vom mächtigen Aufsichtstrat gestellten Aufgabe für den restlichen Transfersommer erfüllt. Neben Palhinha sollen zwingend noch Sacha Boey und Bryan Zaragoza den Klub verlassen.

Bei beiden müssen sich die Münchner aber noch in Geduld üben, belastbares Interesse anderer Klubs oder gar konkrete Angebote gab es zuletzt nicht. Bei Zaragoza kommt erschwerend hinzu, dass er aufgrund einer Entzündung im Knie weite Teile der Vorbereitung gar nicht absolvieren konnte.

"Wir haben noch fast zweieinhalb Wochen Zeit", gab sich Eberl zuletzt in der Causa der beiden Streichkandidaten betont gelassen.

EberlGetty Images
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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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