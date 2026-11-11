Abschied vom FC Bayern mitten in der Saison? Kompany-Vertreter Aaron Danks angeblich auf dem Zettel von Manchester United

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Aaron Danks vertrat Vincent Kompany beim FC Bayern mit Bravour. Das ist offenbar auch Manchester United aufgefallen. Die Red Devils müssen aktuell ihre nächste Trainerkrise lösen. Und Danks soll eine Option sein.

In den vergangenen Wochen rückte Aaron Danks beim FC Bayern ins Rampenlicht. Der englische Co-Trainer von Vincent Kompany übernahm die Cheftrainer-Pflichten des Belgiers in dessen krankheitsbedingter Abwesenheit, stellte sich auf Pressekonferenzen und nach Spielen den Fragen der Journalisten und übernahm das Coaching an der Seitenlinie.

Nun bahnt sich immer mehr die Rückkehr von Kompany nach auskurierter Hirnhautreizung an die Seitenlinie an. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits angekündigt, dass Kompany nach der Länderspielpause Mitte November "in zwei, drei Wochen" wieder auf der Bank sitzen werde.

Dann wird Danks wieder ins zweite Glied rücken. Oder etwa doch nicht? Wie die BBC berichtet, sei Danks bei Manchester United eine Option, um das Trainerteam um Michael Carrick zu verstärken, sollten die Red Devils entgegen der aktuell kursierenden Berichte an ihrem aktuellen Teammanager festhalten.

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Hintergrund: Danks arbeitete von 2022 bis 2024 beim FC Middlesbrough schon mit Carrick zusammen und fungierte beim englischen Zweitligisten als sein Co-Trainer. Im Sommer 2024 folgte Danks schließlich Kompany, seinem vormaligen Chef beim RSC Anderlecht, zum FC Bayern.

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Dass Danks einem möglichen Ruf aus Manchester folgen wird, darf jedoch arg bezweifelt werden. Erstens würde er erneut nicht als Cheftrainer kommen, sondern als Assistent - und das auch noch in einer äußerst brisanten Lage, während er bei den Bayern als Kompanys engem Vertrauten ein hohes Ansehen genießt und mit dem deutschen Rekordmeister um zahlreiche Titel spielt.

Manchester United hat ein einziges der ersten zehn Premier-League-Spiele gewonnen. Auf Tabellenplatz 18 liegend lautet Abstiegskampf die aktuelle Realität. Hinzukommen teils desaströse Auftritte in der Champions League wie gegen Como (1:4) oder Bournemouth in der Liga (0:3) und das League-Cup-Aus gegen Brighton Mitte September. Zuletzt gelang es den Red Devils gleich zweimal, einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand auf spektakuläre Weise noch umzubiegen.

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In der Königsklasse gab es gegen die Roma sogar noch einen 3:2-Sieg, in der Premier League trennte man sich 4:4 von Aston Villa nach 0:2- und 2:4-Rückstand. Dennoch droht Carrick, der United erst in der vergangenen Saison mit einer bärenstarken Rückrunde zurück in die Champions League geführt hatte, nun das Aus.

Manchester United: Das sind die Trainerkandidaten

Als Topfavorit auf die Carrick-Nachfolge gilt mittlerweile US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino. Der Guardian und die Times berichten übereinstimmend, dass der Argentinier sehr gerne in Manchester anheuern würde, obwohl er erst nach der WM im Sommer seinen Vertrag mit dem US-Verband bis 2030 verlängert hat. Dieser beinhalte jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro. Pochettino galt bereits 2022 als Trainerkandidat bei ManUnited, damals machten die Red Devils aber Erik ten Hag zum neuen Cheftrainer.

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Neben Pochettino sollen auch Eddie Howe, Julian Nagelsmann und Antonio Conte laut BBC Kandidaten sein, sollte Carrick tatsächlich entlassen werden. Darüber wollen am Mittwoch in Monaco bei einem schon vorab geplanten Treffen Minderheitseigentümer Sir Jim Ratcliffe, Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox beraten. "Es wird erwartet, dass Berrada und Wilcox die Entlassung des Cheftrainers empfehlen werden", heißt es bei der BBC.

Damit hätte sich dann auch die Personalie Danks als Hilfsoption für Carrick endgültig erledigt. Ohnehin bekannte sich der 43-Jährige zuletzt emotional zu den Münchnern. "Ich bin stolz auf den Zusammenhalt, die Charakterstärke und das Engagement, das alle in diesem unglaublichen Verein gezeigt haben. Wir gehen gemeinsam weiter vorwärts und freuen uns darauf, Vince wieder dort zu haben, wo er hingehört. Mia san mia", schrieb er in einem Instagram-Beitrag.