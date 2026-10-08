Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Rottach-Egern v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Nino Duit

Abschied im Winter? Verteidiger des FC Bayern ist unter Vincent Kompany plötzlich völlig außen vor

Bundesliga
FEATURES
Bayern München
H. Ito
V. Kompany

Trainer Vincent Kompany rotiert beim FC Bayern zwar munter, für Hiroki Ito scheint er aber keine Verwendung mehr zu haben. Der Verteidiger ist einer der großen Verlierer des Saisonstarts und könnte den Klub im Winter verlassen.

Hiroki Ito diente die nun abgelaufenen Länderspielphase als wohltuende Abwechslung. Der 27-jährige Verteidiger lief in allen vier Partien der japanischen Nationalmannschaft auf, dreimal stand er sogar in der Startelf. Bei einem Mini-Einladungsturnier namens Kirin Cup verwandelte er im Halbfinale gegen Ecuador im Elfmeterschießen. Auch beim darauffolgenden Finalsieg gegen Neuseeland spielte er durch. Insgesamt absolvierte Ito 288 Einsatzminuten.

Im Vergleich dazu sein Leistungsnachweis nach sieben Pflichtspielen beim FC Bayern: zehn Minuten, per Einwechslung in der Champions League beim 5:0-Sieg gegen FK Bodö/Glimt, als das Spiel längst entschieden war. Links hinten vertraut Trainer Vincent Kompany wahlweise auf den wiedererstarkten Alphonso Davies, Neuzugang Nathaniel Brown oder Josip Stanisic. In der Innenverteidigung wechseln sich Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Min-Jae Kim ab. Für Ito scheint Kompany keine Verwendung mehr zu haben. 

Neben dem noch gar nicht eingesetzten Verkaufskandidaten Sacha Boey ist Ito im kleinen Münchner Kader einer von nur zwei gestandenen Feldspielern, die von Kompanys ansonsten großflächiger Dauerrotation bisher praktisch ausgeschlossen sind. 18 Spieler bekamen schon mindestens 166 Spielminuten. Serge Gnabry dürfte sich dem erlesenen Kreis bald anschließen. Der 31-Jährige hatte kurz vor der Länderspielphase sein Comeback gefeiert und war zuletzt schon dreimal für das DFB-Team zum Einsatz gekommen.

Wie liefen die ersten beiden Spielzeiten von Hiroki Ito beim FC Bayern?

Ito wechselte 2024 für die festgeschriebene Ablösesumme von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Wegen zwei Mittelfußbrüchen fiel er (mit einer kurzen Unterbrechung) zunächst fast eineinhalb Jahre lang aus. Vergangenen November kehrte er schließlich zurück, die sportliche Führung freute sich bei seinem Comeback unisono über einen "internen Neuzugang".

In der restlichen Saison kam Ito auch regelmäßig zum Einsatz (23 Pflichtspiele) und bewährte sich als verlässlicher Rotationsspieler. Mal links in der Viererkette, mal zentral. In der Schlussphase der bereits entschiedenen Bundesliga war Ito praktisch gesetzt, fünf der letzten sechs Spiele durfte er beginnen. Beim DFB-Pokal-Finale gegen Stuttgart wurde er immerhin eingewechselt.

imago-sport-1083480754.jpgIMAGO

Hiroki Ito könnte den FC Bayern im Winter verlassen

Im Sommer holten die Münchner mit Nathaniel Brown für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt einen neuen flexibel einsetzbaren Linksverteidiger, gaben mit Raphael Guerreiro aber auch einen ab. Itos Zukunft beim FC Bayern stand schon damals trotz Vertrags bis 2028 in Frage, die Münchner Bosse äußerten sich jedoch widersprüchlich.

Sportvorstand Max Eberl zeigte sich Ende Juli offen für einen Verkauf Itos: "Wenn es bei Hiroki einen Gedanken an einen Wechsel geben sollte, weil er selbst merkt, dass es schwierig wird, dann werden wir uns damit beschäftigen." Darauf deutete zunächst nichts hin, zudem kam er in der Vorbereitung in fünf von sechs Testspielen zum Einsatz, bei der Generalprobe gegen den 1. FC Heidenheim spielte er sogar als einziger Münchner Feldspieler durch.

Kurz vor Ende der Transferphase wurde Ito dann plötzlich mit einem Transfer zu Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, dieser kam aber nicht zustande. Sportdirektor Christoph Freund sagte daraufhin der Bild: "Es war nie unser großes Ansinnen, Hiroki abzugeben. Er ist ein wichtiger Spieler, der jetzt über einen längeren Zeitraum auch wieder richtig fit ist." 

Von "wichtig" ist Ito in Kompanys Mannschaft aktuell tatsächlich aber ungefähr so weit entfernt wie Japan von München. Ändern könnte seine Situation wohl nur der Ausfall von einem oder mehreren Rivalen. Ansonsten wird sich der FC Bayern im Winter intensiv um einen Verkauf Itos bemühen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen