Abschied im Winter? Verteidiger des FC Bayern ist unter Vincent Kompany plötzlich völlig außen vor

Hiroki Ito diente die nun abgelaufenen Länderspielphase als wohltuende Abwechslung. Der 27-jährige Verteidiger lief in allen vier Partien der japanischen Nationalmannschaft auf, dreimal stand er sogar in der Startelf. Bei einem Mini-Einladungsturnier namens Kirin Cup verwandelte er im Halbfinale gegen Ecuador im Elfmeterschießen. Auch beim darauffolgenden Finalsieg gegen Neuseeland spielte er durch. Insgesamt absolvierte Ito 288 Einsatzminuten.

Im Vergleich dazu sein Leistungsnachweis nach sieben Pflichtspielen beim FC Bayern: zehn Minuten, per Einwechslung in der Champions League beim 5:0-Sieg gegen FK Bodö/Glimt, als das Spiel längst entschieden war. Links hinten vertraut Trainer Vincent Kompany wahlweise auf den wiedererstarkten Alphonso Davies, Neuzugang Nathaniel Brown oder Josip Stanisic. In der Innenverteidigung wechseln sich Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Min-Jae Kim ab. Für Ito scheint Kompany keine Verwendung mehr zu haben.

Neben dem noch gar nicht eingesetzten Verkaufskandidaten Sacha Boey ist Ito im kleinen Münchner Kader einer von nur zwei gestandenen Feldspielern, die von Kompanys ansonsten großflächiger Dauerrotation bisher praktisch ausgeschlossen sind. 18 Spieler bekamen schon mindestens 166 Spielminuten. Serge Gnabry dürfte sich dem erlesenen Kreis bald anschließen. Der 31-Jährige hatte kurz vor der Länderspielphase sein Comeback gefeiert und war zuletzt schon dreimal für das DFB-Team zum Einsatz gekommen.

Wie liefen die ersten beiden Spielzeiten von Hiroki Ito beim FC Bayern?

Ito wechselte 2024 für die festgeschriebene Ablösesumme von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Wegen zwei Mittelfußbrüchen fiel er (mit einer kurzen Unterbrechung) zunächst fast eineinhalb Jahre lang aus. Vergangenen November kehrte er schließlich zurück, die sportliche Führung freute sich bei seinem Comeback unisono über einen "internen Neuzugang".

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In der restlichen Saison kam Ito auch regelmäßig zum Einsatz (23 Pflichtspiele) und bewährte sich als verlässlicher Rotationsspieler. Mal links in der Viererkette, mal zentral. In der Schlussphase der bereits entschiedenen Bundesliga war Ito praktisch gesetzt, fünf der letzten sechs Spiele durfte er beginnen. Beim DFB-Pokal-Finale gegen Stuttgart wurde er immerhin eingewechselt.

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Hiroki Ito könnte den FC Bayern im Winter verlassen

Im Sommer holten die Münchner mit Nathaniel Brown für 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt einen neuen flexibel einsetzbaren Linksverteidiger, gaben mit Raphael Guerreiro aber auch einen ab. Itos Zukunft beim FC Bayern stand schon damals trotz Vertrags bis 2028 in Frage, die Münchner Bosse äußerten sich jedoch widersprüchlich.

Sportvorstand Max Eberl zeigte sich Ende Juli offen für einen Verkauf Itos: "Wenn es bei Hiroki einen Gedanken an einen Wechsel geben sollte, weil er selbst merkt, dass es schwierig wird, dann werden wir uns damit beschäftigen." Darauf deutete zunächst nichts hin, zudem kam er in der Vorbereitung in fünf von sechs Testspielen zum Einsatz, bei der Generalprobe gegen den 1. FC Heidenheim spielte er sogar als einziger Münchner Feldspieler durch.

Kurz vor Ende der Transferphase wurde Ito dann plötzlich mit einem Transfer zu Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht, dieser kam aber nicht zustande. Sportdirektor Christoph Freund sagte daraufhin der Bild: "Es war nie unser großes Ansinnen, Hiroki abzugeben. Er ist ein wichtiger Spieler, der jetzt über einen längeren Zeitraum auch wieder richtig fit ist."

Von "wichtig" ist Ito in Kompanys Mannschaft aktuell tatsächlich aber ungefähr so weit entfernt wie Japan von München. Ändern könnte seine Situation wohl nur der Ausfall von einem oder mehreren Rivalen. Ansonsten wird sich der FC Bayern im Winter intensiv um einen Verkauf Itos bemühen.