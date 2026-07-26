Die mögliche erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund könnte wohl demnächst endgültig vom Tisch sein.

Wie Foot Mercato berichtet, liegt dem Offensivspieler ein überraschendes Angebot vor. Demnach hat Al-Rayyan SC aus Katar Sancho eine lukrative Offerte unterbreitet.

Der Engländer ist seit Anfang Juli vereinslos, da sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen ist. Al-Rayyan SC müsste daher keine Ablöse für Sancho bezahlen. Das Team um den serbischen Torjäger Aleksandar Mitrovic ist einer der Topklubs in Katar, wenngleich der bisher letzte von insgesamt acht Meistertiteln von 2016 datiert.

Sollte sich Sancho für einen Wechsel zu Al-Rayyan SC entscheiden, wäre eine erneute Rückkehr zum BVB geplatzt. Seit Monaten kursieren Spekulationen darüber, zuletzt soll ein drittes Engagement des 26-Jährigen bei der Borussia weiterhin Thema gewesen sein. Die Bild hatte vor kurzem berichtet, dass sich der BVB um Sancho bemüht, der Dribbler müsste jedoch zu üppigen Gehaltsabstrichen bereit sein. Fünf Millionen Euro Jahresgehalt sei das Maximum, damit läge Sancho weit unter dem Salär, das er in den vergangenen Jahren von United kassiert hatte.

Jadon Sancho war 2024 schon einmal zum BVB zurückgekehrt

Dortmund hatte den 23-maligen englischen Nationalspieler als 17-Jährigen von Manchester City verpflichtet, in der Bundesliga gelang Sancho der internationale Durchbruch. 2021 legte United satte 85 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch, die hohen Erwartungen im Old Trafford konnte der gebürtige Londoner allerdings nie erfüllen. In der Rückrunde der Saison 2023/24 kehrte Sancho daher schon einmal zum BVB zurück, verbrachte ein erfreuliches Halbjahr bei den Westfalen. Eine feste Verpflichtung war den Borussen danach finanziell jedoch nicht möglich.

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Da er auch in Manchester keine Zukunft hatte, wurde Sancho in den vergangenen beiden Jahren erneut verliehen. Weder beim FC Chelsea noch bei Aston Villa konnte er aber zu alter Stärke aus besten Dortmunder Tagen zurückfinden. Namhafte Interessenten gibt es wohl dennoch weiterhin, neben dem BVB wurde zuletzt allen voran auch Atletico Madrid als potenzieller neuer Arbeitgeber gehandelt.

Mit einem Wechsel nach Katar würde sich Sancho aus dem Spitzenfußball allerdings vorerst verabschieden. Bedenkt man die herausragenden Leistungen, die den Techniker in Dortmund einst zu einem der aufregendsten Offensivspieler Europas gemacht hatten, wäre das mit Mitte 20 eine aus sportlicher Sicht ziemlich traurige Entwicklung.