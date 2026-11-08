Waldemar Anton von Borussia Dortmund steht Bundestrainer Jürgen Klopp für die beiden anstehenden Länderspiele nicht zur Verfügung.
Das gaben der DFB und der BVB am Sonntagnachmittag bekannt. Als Grund wurden "muskuläre Probleme" beim Dortmunder Innenverteidiger angegeben. Für Anton wurde Ridle Baku von RB Leipzig von Klopp nachnominiert.
Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League am 13. November in Belgrad auf Serbien und am 16. November in Berlin auf die Niederlande. Anton absolvierte bislang 17 Länderspiele für den BVB und war auch bei der WM im Sommer dabei. Am Samstag spielte er beim 2:1-Heimsieg der Dortmunder in der Bundesliga gegen Elversberg durch.
Durch seine starken Leistungen zementierte er zuletzt seinen Stammplatz beim BVB und wurde in Abwesenheit des verletzten Nico Schlotterbeck zum Abwehrchef der Schwarz-Gelben.
Das DFB-Team steht vor den beiden abschließenden Gruppenspielen in der Nations League unter Druck: Will das Klopp-Team die nächste Runde erreichen, muss entweder die Niederlande oder Griechenland im Klassement überholt werden.
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📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin.
Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat.
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer.