Denn: Wie das portugiesische Portal B24 berichtet, soll Rafael Leao von Galatasaray Istanbul in den kommenden beiden Länderspielen gegen Dänemark (1. Oktober) und Norwegen (4. Oktober) Ronaldos ikonische Nummer sieben tragen.

Ronaldo hatte beim 2:1-Sieg der Selecao gegen Norwegen am Montag keine einzige Minute gespielt und die Partie von der Ersatzbank verfolgen müssen - sehr zu seinem Frust. Während seine Mitspieler den Erfolg anschließend mit den Fans feierten, verschwand Ronaldo in Richtung Katakomben. Am folgenden Tag fehlte er beim Mannschaftstraining und verließ anschließend freiwillig das Teamcamp. Dafür könnte ihm nun eine empfindliche Strafe drohen.

Seinen Abgang bestätigte Ronaldo wenig später selbst auf Instagram. "Nach der Pressekonferenz des Trainers und einem Gespräch mit dem Präsidenten des portugiesischen Verbands habe ich mich dazu entschieden, das Team-Camp zu verlassen", schrieb der Superstar von Al-Nassr. Zu seinen genauen Beweggründen wolle er sich zu einem "richtigen Zeitpunkt" äußern. Zugleich wünschte er Portugal und seinen Teamkollegen Glück.

Was sagt Trainer Jorge Jesus zu Ronaldos Abreise?

Portugals Trainer Jorge Jesus hatte zuvor klargemacht, dass er den mittlerweile 41-jährigen Rekordtorschützen nur einsetzen werde, wenn er ihn tatsächlich benötige. Genau das setzte er am vergangenen Sonntag um.

Jesus zeigte dennoch Verständnis für Ronaldos Enttäuschung: "Wenn man sich 20 oder 30 Minuten lang aufwärmt und dann nicht zum Einsatz kommt - da ist niemand glücklich." Die Entscheidung habe jedoch bei ihm gelegen. "Ich habe entschieden, dass er nicht zum Einsatz kommt", erklärte der Trainer und betonte zugleich: "Das ist kein Grund, daraus eine große Sache zu machen."

Trotz der Unruhe rund um Ronaldo steht Portugal sportlich gut da: Der Europameister von 2016 führt die Gruppe aktuell vor Norwegen und Dänemark an, Wales steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt am Tabellenende.