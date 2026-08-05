Ablöse für Yan Diomande wohl noch deutlich höher! Real Madrid stellt beinahe einen Transferrekord auf

Wie Sky berichtet, sind die Transfergespräche zwischen beiden Klubs nun endgültig auf der Zielgeraden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Königlichen den Diomande-Wechsel zwischen 130 und 140 Millionen Euro kosten lassen.

Damit wäre der Ivorer nach Ousmane Dembele (für 148 Mio. vom BVB zu Barca) der zweitteuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Zuletzt stand "lediglich" eine Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro im Raum.

Transferjournalist Ben Jacobs berichtet gar schon von einer mündlichen Einigung über die Wechselmodalitäten, während Sky noch nicht von einem finalen grünen Licht für den Transfer sprechen will. Dieses soll erst am Nachmittag erfolgen, wenn der Vorstand in Madrid den Wechsel seinerseits absegnet.

Diomande-Poker stellt Transfer-Guru Fabrizio Romano bloß

Diomande war zuvor am Mittwoch ins Trainingslager des Bundesligisten nachgereist. Der 19-jährige Ivorer, der sich vor dem Abflug am Samstag offiziell krankgemeldet hatte, kam nach überstandenem Infekt im österreichischen Saalfelden an. Das hatten die Königlichen eigentlich verhindern wollen, um Diomande sofort zum Medizincheck in Madrid empfangen zu können.

Daraus wurde jedoch nichts, weil sich die Verhandlungen mit den Sachsen weiter zogen, obgleich etwa Transferjournalist Fabrizio Romano bereits vor über einer Woche den Deal als fix bezeichnet hatte und sich diesbezüglich heftiger Kritik stellen musste.

"Wenn wir etwas zu vermelden haben, werden wir das tun. Der ein oder andere Transferexperte hat es ja schon vor sieben oder zehn Tagen als 'done' oder 'Here we go' bezeichnet. So ist es aber einfach nicht. Da gehört viel dazu. Es ist noch nicht so weit", sagte etwa RB-Sportchef Marcel Schäfer erst am Dienstag bei Sky.

Diomande-Transfer: Auch der FC Bayern, Liverpool und PSG waren dran

Schon frühzeitig und noch vor Ende der vergangenen Saison soll es großes Interesse zahlreicher Top-Klubs an Diomande gegeben haben. Liverpool, sein Wunschverein Paris Saint-Germain und selbst der FC Bayern sollen sich mit einer Verpflichtung des Flügelspielers beschäftigt haben. Das Rennen macht nun aber Real Madrid. Den Königlichen scheint dabei auch egal zu sein, dass ein Transfer womöglich noch ein Nachspiel haben könnte.

Im Hintergrund des Wechselgeschäfts tobt um Diomande seit Monaten ein Beraterstreit. Sowohl die Agentur Maxidel Management, die den Transfer im vergangenen Sommer von Leganes zu RBL abgewickelt hatte, als auch Diomandes neue Berater von Roc Nation sehen sich im Recht. Maxidel Management soll die Transferrechte am Spieler nämlich trotz des Wechsels bei sich sehen und mitverdienen wollen. Geht der Deal zwischen Real und Leipzig über die Bühne, dürfte die FIFA ermitteln.

Diomande war als No Name erst im Sommer 2025 für eine überraschend hohe Ablösesumme (20 Millionen Euro) nach nur zehn Pflichtspielen für Leganes nach Leipzig gewechselt und startete dort mit 13 Toren und zehn Vorlagen in 36 Pflichtspielen durch.

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