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Jonas Rütten

"Tat mir weh": Bayern-Ikone Franck Ribery hadert immer noch mit Entscheidung von 2013

Bundesliga
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Bayern München
Franck Ribéry

Franck Ribery hat sich noch immer nicht ganz damit abgefunden, im legendären Triple-Jahr mit dem FC Bayern 2013 nicht den Ballon d'Or gewonnen zu haben.

"Es war mein goldenes Jahr", sagte er auf einer Sportveranstaltung in Trento laut Gazzetta dello Sport: "Ich war der beste Spieler der Bundesliga und in Europa. Ich hätte es verdient gehabt, zu gewinnen. Das nicht geschafft zu haben, tat mir weh. Es war eine große Enttäuschung. Ich habe auch kein Problem damit, das ganz offen zuzugeben. Es war eine magische Saison, ich habe alles gewonnen und exzellent für Bayern und auch Frankreich gespielt. Was hätte ich noch mehr tun können?"

Den Ballon d'Or sackte letztlich Cristiano Ronaldo mit 27,99 Prozent der Stimmen ein, Lionel Messi landete mit 24,72 Prozent auf Platz zwei. Ribery wurde nur Dritter, obwohl er mit den Bayern als Schlüsselspieler die Champions League gewann und auch zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden war.

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