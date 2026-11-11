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Muss der BVB um einen wichtigen Stammspieler zittern? Dieser träumt angeblich von einem Wechsel ins Ausland.

Mit Julian Ryerson könnte Borussia Dortmund möglicherweise einen wichtigen Stammspieler zeitnah verlieren. Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, träumt der norwegische Außenverteidiger davon, in seiner Karriere irgendwann noch einmal in einem anderen Land zu spielen.

Sein Vertrag beim BVB läuft nur noch bis zum 30. Juni 2028. Nach nun fast vier Jahren bei den Schwarz-Gelben sowie viereinhalb Jahren bei Union Berlin käme ein Transfer für den 28-Jährigen wahrscheinlich zur richtigen Zeit - entweder im kommenden Sommer für eine moderate Ablösesumme oder spätestens im Jahr darauf ablösefrei.

Schon im vergangenen Sommer sollen Hansi Flick und der FC Barcelona wegen Ryerson beim BVB angeklopft und sich hinsichtlich der Möglichkeit eines Transfers erkundigt haben. Letztlich fiel die Entscheidung der Katalanen dann aber auf Joao Cancelo.

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Verlängert Julian Ryerson seinen Vertrag beim BVB?

In Dortmund würde man einen Abgang des unumstrittenen Stammspielers ohnehin gerne verhindern. Unter Trainer Niko Kovac ist Ryerson ein extrem wichtiger Bestandteil. Alleine in der vergangenen Saison war er in 42 Pflichtspielen an 18 Treffern direkt beteiligt, in dieser Spielzeit kommt er nach 15 Einsätzen ebenfalls schon auf vier Assists.

Die Verantwortlichen des BVB würden das Arbeitspapier des Außenverteidigers deshalb gerne vorzeitig verlängern. Nach Sport-Bild-Infos hat das Management des Spielers vor wenigen Tagen einen Anruf aus der Dortmunder Chefetage erhalten mit dem Signal, dass man in den kommenden Wochen gerne die Verhandlungen aufnehmen wolle.

Grundsätzlich fühle sich Ryerson bei den Schwarz-Gelben extrem wohl und sei darüber hinaus dem Verein extrem dankbar, dass er ihn zu einem Spieler geformt hat, der auch über Deutschlands Grenzen hinaus auf dem Radar anderer Klubs zu finden ist.