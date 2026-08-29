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Florian Wirtz Liverpool 2026 Sommergetty

Aberkanntes Tor von Florian Wirtz: FC Liverpool wartet weiter auf ersten Sieg in der Premier League

Premier League
Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest

Ein überzeugender Florian Wirtz und der FC Liverpool haben bei ihrer Heim-Premiere einen Fehlstart in die neue Saison der Premier League verhindert.

Gegen Nottingham Forest mit Teammanager Oliver Glasner rettete Victor Muñoz (82.) den Gastgebern nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 (0:1). Der Spanier verwertete eine Flanke von Wirtz. Im ersten Spiel hatten die Reds bei Newcastle United ebenfalls 2:2 gespielt, Nottingham gegen Leeds United verloren.

Nach der Führung der Gäste durch Dan Ndoye (24.) traf auch Wirtz ins Tor (32.), der Treffer aber wurde aberkannt, weil Vorarbeiter Jeremie Frimpong im Abseits gestanden hatte. Pech hatte Wirtz auch, dass sein starker Kopfball von Nottinghams Torhüter Matz Sels großartig pariert wurde (39.).

Dafür hatte der Nationalspieler auch beim ersten Ausgleichstreffer durch Alexander Isak (60.) die Füße im Spiel. Die erneute Führung der Gäste war danach Morgan White-Gibbs per Foulelfmeter (70.) gelungen.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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