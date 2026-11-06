So seht Ihr Aberdeen gegen Hibernian mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorgt Euch einen zuverlässigen VPN-Dienst . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Schottland Premier League - Spielwoche 13 7. Nov. 2026 - 12:45 Pittodrie Stadium

Aberdeen empfängt Hibernian im Pittodrie Stadium zu einem Spiel der Scottish Premiership, in dem zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinandertreffen.

Aberdeen unter Stephen Robinson geht in schwacher Form in die Partie und hat drei seiner letzten fünf Ligaspiele verloren. Ein 3:1-Sieg gegen St. Mirren brachte kurzzeitig Erleichterung, doch danach folgten Niederlagen gegen Falkirk und Dundee United. Das Aus im Ligapokal gegen Rangers verschärfte die schwierige Phase zusätzlich.

Hibernian unter Marink Reedijk hatte Mühe, in der Premiership in Schwung zu kommen. Das Team verlor drei seiner letzten fünf Ligaspiele, darunter die Partien gegen Celtic, Falkirk und Dundee United. Das Unentschieden gegen St. Mirren im jüngsten Spiel zeugte allerdings von Widerstandskraft.

Die Duelle zwischen beiden Klubs waren in den vergangenen Spielzeiten umkämpft. Im Pittodrie Stadium haben beide Mannschaften dem jeweils anderen bereits Punkte abgenommen. Aberdeen will seinen Heimvorteil nutzen, um die Negativserie zu stoppen.

Da beide Klubs im unteren Bereich der Premiership-Tabelle stehen, ist diese Partie für die Ambitionen beider Teams, in der Tabelle zu klettern, von großer Bedeutung.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Aberdeen gegen Hibernian sehen könnt, einschließlich Anstoßzeit, Teamnews und Form.

Teamnews und Kader