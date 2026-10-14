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KimmichGetty Images

"Abend für die Geschichtsbücher!" FC Bayern unterläuft unglückliches Novum bei Viking Stavanger

Champions League
Viking - Bayern München
Viking
Bayern München

Für den FC Bayern war es ein Abend zum Vergessen, Champions-League-Neuling Viking Stavanger dagegen wurde nach dem 3:3 (2:0) gegen den haushohen Favoriten in den heimischen Medien als Sieger gefeiert.

"In Deutschland verstehen sie gar nicht, was da passiert ist", schrieb das Dagbladet, der norwegische Rundfunk NRK berichtete begeistert vom "Oktoberfest in Stavanger" und Verdens Gang sah "ein Karussell von einem Fußballspiel". - Norwegische Pressestimmen:

Dagbladet: "Stavanger hat die Bayern erschüttert! Die Fußballwelt ist schockiert und in Deutschland verstehen sie gar nicht, was da passiert ist."

Verdens Gang: "Ein Karussell von einem Fußballspiel. Und es hätte noch größer werden können: Viking war dem Sieg nah."

Aftenblad: "Rote Karte und Drama, als Stavanger die ganze Fußballwelt schockierte. Nie zuvor gab es einen größeren Favoriten in der Lyse Arena, aber Viking hat darauf gepfiffen. Dieser Fußballabend geht in die Geschichtsbücher ein."

NRK: "Oktoberfest in Stavanger! Viking gelingt ein Meisterstück in einem unglaublichen Drama."

TV2: "Historischer CL-Abend in Stavanger. Ein Wahnsinnsspiel, das fast alles hatte. Olise verliert auf irrwitzige Art seinen Kopf."

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