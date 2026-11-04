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Conference League
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Cepheus Park Randers
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Aarhus GF vs. Braga heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Aarhus GF - Braga
Aarhus GF
Braga
Conference League

In der Conference League spielt Aarhus GF gegen Braga. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Aarhus GF vs. Braga: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Cepheus Park Randers

Das Spiel zwischen Aarhus GF und Braga beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Aarhus GF vs. Braga heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Aarhus GF und Braga los?

Aarhus GF kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt setzte es ein 0:2 gegen Bröndby IF in der Superliga. Zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Viborg. In der Conference League trennte sich Aarhus von Egnatia mit 1:1. Insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte fünf.

Braga weist ebenfalls eine wechselhafte jüngste Form auf: zwei Siege, eine Niederlage aus fünf Spielen – wobei ein Spiel als Niederlage gewertet wurde, obwohl das Ergebnis 2:2 lautete, was auf ein Pokalspiel mit Elfmeterschießen oder ähnlichem hindeutet. Zuletzt gewann Braga in der Liga Portugal 3:0 gegen Famalicao. In der Conference League bezwang der Klub KAA Gent mit 2:0 und sammelte dabei einen wichtigen Auswärtssieg.

AGF

AGF - Form

FCK
U1-1
EGN
U1-1
VFF
S2-1
FCR
S1-2
BIF
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BRA

BRA - Form

GV
N1-2
GNT
S2-0
NAC
N1-0
FAM
N2-2
FAM
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Aarhus GF vs. Braga: Aufstellungen

Aarhus GF vs Braga Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Aarhus GF crest
Aarhus GF
AGF
Aufstellung
Braga crest
Braga
BRA
4-2-3-1
J. HansenJ. HansenD. GretarssonD. GretarssonF. TingagerF. TingagerColin RöslerColin RöslerJ. AndersenJ. AndersenK. ArnstadK. ArnstadR. CarstensenR. CarstensenM. SolbakkenM. SolbakkenSebastian JörgensenSebastian JörgensenC. McCowattC. McCowattJ. BogereJ. BogereB. FontesB. FontesA. BarisicA. BarisicD. TravassosD. TravassosG. LagerbielkeG. LagerbielkeV. GomezV. GomezJ. GorbyJ. GorbyG. MartinezG. MartinezM. DorgelesM. DorgelesJ. MoutinhoJ. MoutinhoR. HortaR. HortaFran NavarroFran Navarro
Braga crest
Braga
BRA
3-4-3
Aarhus GF

Startelf

Braga

Trainer

  • J. Poulsen
  • F. Carvalho

Aarhus GF vs. Braga: Form

AGF

AGF - Form

FCK
U1-1
EGN
U1-1
VFF
S2-1
FCR
S1-2
BIF
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BRA

BRA - Form

GV
N1-2
GNT
S2-0
NAC
N1-0
FAM
N2-2
FAM
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Aarhus GF vs. Braga: Bilanz direkte Duelle

Aarhus GF vs. Braga: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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