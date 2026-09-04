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imago-sport-1082305562.jpgJan Huebner
Daniel Buse

A-Liste ohne Lennart Karl: Wie der FC Bayern München die Champions-League-Regeln nutzt

Champions League
Bayern München
L. Karl

Der deutsche Rekordmeister nennt sein Aufgebot für die Königsklasse - und Lennart Karl fehlt auf der sogenannten A-Liste.

Lennart Karl steht nicht auf der 24 Spieler umfassenden A-Liste, auf der Akteure verzeichnet sind, die für den FC Bayern München in der Champions League spielen dürfen. Das wird aus der Kaderliste offensichtlich, die die UEFA als Veranstalter der Königsklasse nach Verstreichen der Meldefrist veröffentlicht hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass Lennart Karl nicht in der Champions League für die Bayern in der Liga-Phase spielen wird - denn der FCB kann den Youngster auf die sogenannte B-Liste setzen und deshalb ebenfalls einsetzen.

Die UEFA macht den 36 teilnehmenden Mannschaften - wie schon in den Vorjahren - Vorgaben, was die Zusammenstellung der A-Liste angeht: So müssen acht Spieler "lokal ausgebildet" sein, davon mindestens vier im betreffenden Verein, beim Rest reicht es, wenn sie im Fall der Münchner in Deutschland ausgebildet wurden.

"Lokal ausgebildet" bedeutet, dass der Spieler drei Jahre lang bei seinem Verein oder einem anderen Verein desselben Nationalverbandes gespielt hat, als er zwischen 15 und 21 Jahre alt war. Beim FC Bayern erfüllen Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala das Kriterium als beim FCB ausgebildete Spieler. Da die Münchner nur drei der geforderten vier im eigenen Verein groß gewordenen Kicker im Kader haben, reduziert sich ihr CL-Aufgebot auf der A-Liste von 25 auf 24 Spieler.

Wie wird der FC Bayern München Lennart Karl für die Champions League melden?

Lennart Karl wird hingegen auf die B-Liste gesetzt, auf der ohne Höchstanzahl alle Spieler erlaubt sind, die am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden und die nach ihrem 15. Geburtstag mindestens zwei Jahre im Klub sind. Da Bastian Assomo (16 Jahre) und der erst Anfang 2025 geholte Maycon Cardozo diese Anforderungen nicht erfüllen, stehen sie auf der A-Liste. Bei Cardozo ist das etwas überraschend, da er nach einer Schulter-Operation drei bis vier Monate ausfallen wird und damit wohl ohnehin nicht in der Ligaphase zur Verfügung steht. Nach den acht Ligaspielen besteht für alle Klubs bis Anfang Februar die Möglichkeit, drei Spieler auf der A-Liste nachzumelden.

Auf der ist auch Sacha Boey aktuell ein Platz eingeräumt worden, der bei den Münchnern aufgrund fehlender sportlicher Perspektive als Transferkandidat galt, allerdings bislang keinen neuen Klub fand.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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