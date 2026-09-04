Lennart Karl steht nicht auf der 24 Spieler umfassenden A-Liste, auf der Akteure verzeichnet sind, die für den FC Bayern München in der Champions League spielen dürfen. Das wird aus der Kaderliste offensichtlich, die die UEFA als Veranstalter der Königsklasse nach Verstreichen der Meldefrist veröffentlicht hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass Lennart Karl nicht in der Champions League für die Bayern in der Liga-Phase spielen wird - denn der FCB kann den Youngster auf die sogenannte B-Liste setzen und deshalb ebenfalls einsetzen.

Die UEFA macht den 36 teilnehmenden Mannschaften - wie schon in den Vorjahren - Vorgaben, was die Zusammenstellung der A-Liste angeht: So müssen acht Spieler "lokal ausgebildet" sein, davon mindestens vier im betreffenden Verein, beim Rest reicht es, wenn sie im Fall der Münchner in Deutschland ausgebildet wurden.

"Lokal ausgebildet" bedeutet, dass der Spieler drei Jahre lang bei seinem Verein oder einem anderen Verein desselben Nationalverbandes gespielt hat, als er zwischen 15 und 21 Jahre alt war. Beim FC Bayern erfüllen Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala das Kriterium als beim FCB ausgebildete Spieler. Da die Münchner nur drei der geforderten vier im eigenen Verein groß gewordenen Kicker im Kader haben, reduziert sich ihr CL-Aufgebot auf der A-Liste von 25 auf 24 Spieler.

Wie wird der FC Bayern München Lennart Karl für die Champions League melden?

Lennart Karl wird hingegen auf die B-Liste gesetzt, auf der ohne Höchstanzahl alle Spieler erlaubt sind, die am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden und die nach ihrem 15. Geburtstag mindestens zwei Jahre im Klub sind. Da Bastian Assomo (16 Jahre) und der erst Anfang 2025 geholte Maycon Cardozo diese Anforderungen nicht erfüllen, stehen sie auf der A-Liste. Bei Cardozo ist das etwas überraschend, da er nach einer Schulter-Operation drei bis vier Monate ausfallen wird und damit wohl ohnehin nicht in der Ligaphase zur Verfügung steht. Nach den acht Ligaspielen besteht für alle Klubs bis Anfang Februar die Möglichkeit, drei Spieler auf der A-Liste nachzumelden.

Auf der ist auch Sacha Boey aktuell ein Platz eingeräumt worden, der bei den Münchnern aufgrund fehlender sportlicher Perspektive als Transferkandidat galt, allerdings bislang keinen neuen Klub fand.