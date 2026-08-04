96 Torbeteiligungen für 30 Millionen Euro? Bayer Leverkusen arbeitet offenbar an sensationeller Rückkehr von Offensiv-Star

Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach fühle sich der pfeilschnelle 27-Jährige in Saudi-Arabien bei Al Ittihad nicht mehr wohl und wolle zu Bayer 04 zurückkehren.

In Leverkusen erlebte Diaby von 2019 bis 2023 die beste Phase seiner Karriere. In 172 Pflichtspielen steuerte er 49 Tore und 47 Vorlagen bei, ehe er sich für 55 Millionen Euro zu Aston Villa verabschiedete. Nach nur einem Jahr, 54 Pflichtspielen und 21 Torbeteiligungen zog es ihn für 60 Millionen Euro weiter nach Saudi-Arabien, wo ihm immerhin in 71 Spielen 31 Torvorlagen gelangen.

Diaby würde Bayer Leverkusen wohl 30 Millionen Euro kosten

Nun aber soll das finanziell sicherlich äußerst lukrative Abenteuer in der Saudi Pro League wieder ein Ende finden. Der Kontakt nach Leverkusen zu Sportchef Simon Rolfes sei nie abgerissen, heißt es nun in dem betreffenden Bericht. Mittlerweile seien die Verhandlungen über eine Rückkehr sogar weit fortgeschritten.

Leverkusen müsste wohl 30 Millionen Euro für Diaby hinblättern, der zudem auch von Inter Mailand und Benfica Lissabon umworben werde. Diaby selbst sei für eine Rückkehr ins Rheinland aber für einen massiven Gehaltsverzicht bereit. Bei Al Ittihad soll er zehn Millionen Euro netto einstreichen. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

Vor sieben Jahren zahlten die Leverkusener 15 Millionen Euro an Paris Saint-Germain für die Dienste des Flügelspielers, der ideal ins 4-3-3-System von Neu-Trainer Carles Martinez passen und mit Neuzugang Afonso Moreira (für 29,5 Millionen Euro von Lyon) eine durchaus beeindruckende Flügelzange bilden würde.



