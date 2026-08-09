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Pio Esposito ItalyGetty Images
Christian Guinin

85-Millionen-Euro-Mann auf dem Zettel: Hat der FC Arsenal seinen Ersatz für Vinicius Junior gefunden?

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Der FC Arsenal ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Kommt ein neuer Mann aus der Serie A?

Wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet, haben die Gunners ihre Fühler nach Pio Esposito von Inter Mailand ausgestreckt.

Beim Testspiel der Italiener gegen Stadtrivale AC Milan vor wenigen Tagen im australischen Perth sollen mehrere Arsenal-Scouts vor Ort gewesen sein, um sich ein detaillierteres Bild vom 21-jährigen Mittelstürmer zu machen.

Demnach würden die Londoner gerne für mehr Tiefe und Variabilität im Angriffszentrum sorgen, wo man mit Nationalspieler Kai Havertz und Viktor Gyökeres derzeit lediglich zwei Spieler zur Verfügung hat. Esposito brächte mit seinen 1,91 Metern Körpergröße noch einmal ein neues Profil.

Pio Esposito ItalyGetty Images

Muss der FC Arsenal 85 Millionen Euro für Pio Esposito blechen?

Gleichwohl sollen es die Ablöseforderungen der Mailänder in sich haben. Nur äußerst ungern würden sich die Nerazzurri vom hoffnungsvollen Stürmertalent trennen wollen, ein interessierter Verein müsste demnach rund 85 Millionen Euro auf den Tisch legen, ehe man gesprächsbereit sei.

Inter soll auf diese Ablöse pochen, da Arsenal bereit gewesen sein soll, bis zu 150 Millionen Euro für Vinicius Junior auf den Tisch zu legen. Bekanntlich gab der Brasilianer den Gunners einen Korb und unterschrieb stattdessen einen neuen Vertrag bei Real Madrid.

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Neben den Londonern soll auch Manchester United Interesse an Esposito zeigen, gleichwohl betont der Sun-Bericht, dass Arsenal klar in der Pole Position um einen Transfer des 21-Jährigen befinden soll.

Espositio hatte in der vergangenen Saison zehn Tore und sechs Assists in 48 Pflichtspielen für die Nerazzurri beigesteuert. Sein Vertrag in der Domstadt läuft noch bis 2030.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.

Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).

Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen. 

Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League. 

Mit 50 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen. 

Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 14-mal die englische Meisterschaft. 

Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994. 

Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.

Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz. 

Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (4 Titel).

Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere". 

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