85-Millionen-Euro-Mann auf dem Zettel: Hat der FC Arsenal seinen Ersatz für Vinicius Junior gefunden?

Wie die englische Boulevardzeitung The Sun berichtet, haben die Gunners ihre Fühler nach Pio Esposito von Inter Mailand ausgestreckt.

Beim Testspiel der Italiener gegen Stadtrivale AC Milan vor wenigen Tagen im australischen Perth sollen mehrere Arsenal-Scouts vor Ort gewesen sein, um sich ein detaillierteres Bild vom 21-jährigen Mittelstürmer zu machen.

Demnach würden die Londoner gerne für mehr Tiefe und Variabilität im Angriffszentrum sorgen, wo man mit Nationalspieler Kai Havertz und Viktor Gyökeres derzeit lediglich zwei Spieler zur Verfügung hat. Esposito brächte mit seinen 1,91 Metern Körpergröße noch einmal ein neues Profil.

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Muss der FC Arsenal 85 Millionen Euro für Pio Esposito blechen?

Gleichwohl sollen es die Ablöseforderungen der Mailänder in sich haben. Nur äußerst ungern würden sich die Nerazzurri vom hoffnungsvollen Stürmertalent trennen wollen, ein interessierter Verein müsste demnach rund 85 Millionen Euro auf den Tisch legen, ehe man gesprächsbereit sei.

Inter soll auf diese Ablöse pochen, da Arsenal bereit gewesen sein soll, bis zu 150 Millionen Euro für Vinicius Junior auf den Tisch zu legen. Bekanntlich gab der Brasilianer den Gunners einen Korb und unterschrieb stattdessen einen neuen Vertrag bei Real Madrid.

Neben den Londonern soll auch Manchester United Interesse an Esposito zeigen, gleichwohl betont der Sun-Bericht, dass Arsenal klar in der Pole Position um einen Transfer des 21-Jährigen befinden soll.

Espositio hatte in der vergangenen Saison zehn Tore und sechs Assists in 48 Pflichtspielen für die Nerazzurri beigesteuert. Sein Vertrag in der Domstadt läuft noch bis 2030.