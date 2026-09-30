70-Millionen-Euro-Poker: Jose Mourinho und Real Madrid angeblich scharf auf Bundesliga-Star

Einem Bericht der Sport Bild zufolge zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der englische Nationalspieler für den Bundesligisten im kommenden Sommer nur schwer zu halten sein wird.

Grund dafür ist vor allem das große internationale Interesse am 23-Jährigen. Mittlerweile soll auch Real Madrid in den Poker eingestiegen sein - die Königlichen sind für 2027 noch auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive, da sowohl Antonio Rüdiger als auch Eder Militao den Klub verlassen könnten. Quansah sei einer der bevorzugten Kandidaten von Real-Coach Jose Mourinho.

Darüber hinaus haben auch Topklubs aus der Premier League ein Auge auf den vielseitigen Defensivmann geworfen. Der FC Liverpool, von dem aus Quansah im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro Ablösesumme nach Leverkusen wechselte, besitzt dem Vernehmen nach eine Rückkaufklausel, welche 2027 für 70 Millionen Euro gezogen werden kann.

Stichtag für die Aktivierung der Klausel ist der 15. Juni des nächsten Jahres. Laut Bild ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Reds von ihrer Option Gebrauch machen und Quansah zurück nach England holen. Dass der Abwehrspieler in der Saison 2027/28 an der Anfield Road spielt, ist dabei allerdings nicht in Stein gemeißelt. Demzufolge könnte Liverpool ihn auch direkt gewinnbringend weiterverkaufen.

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Auch Arsenal und Chelsea an Jarell Quansah dran?

Das wiederum bringt neben Real Madrid den FC Chelsea sowie den FC Arsenal ins Spiel, die ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung zeigen sollen. Von den Gunners gab es sogar schon im zurückliegenden Sommer Versuche, Quansah abzuwerben, dem schob B04 jedoch einen Riegel vor.

Angeblich bot Arsenal eine Transfersumme von 65 Millionen Euro für Quansah, Leverkusen empfand den sportlichen Wert des Engländers aber als zu hoch und lehnte ab. Der Spieler selbst akzeptierte das Wechsel-Veto.

Bei Chelsea hätte man sich ebenfalls schon nach dem 23-Jährigen erkundigt. Vor allem bei Xabi Alonso soll Quansah aufgrund dessen Körpergröße und den gleichzeitig überdurchschnittlichen technischen Fähigkeiten hoch im Kurs stehen. Ein Wettbieten der Vereine könnte die Ablöse für Leverkusen am Ende in die Höhe treiben.

Für die Werkself absolvierte Quansah wettbewerbsübergreifend 50 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm fünf Tore und ein Assist gelangen. Während er in der zurückliegenden Spielzeit unter Kasper Hjulmand noch vorzugsweise in der Innenverteidigung spielte, stellt ihn der neue Coach Carles Martinez mittlerweile als Rechtsverteidiger auf.