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70-Millionen-Euro-Poker: Jose Mourinho und Real Madrid angeblich scharf auf Bundesliga-Star

Bundesliga
J. Quansah
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Bei Bayer 04 Leverkusen ist Jarell Quansah unumstrittene Stammkraft. Doch wie lange spielt er überhaupt noch für die Werkself?

Einem Bericht der Sport Bild zufolge zeichnet sich immer deutlicher ab, dass der englische Nationalspieler für den Bundesligisten im kommenden Sommer nur schwer zu halten sein wird.

Grund dafür ist vor allem das große internationale Interesse am 23-Jährigen. Mittlerweile soll auch Real Madrid in den Poker eingestiegen sein - die Königlichen sind für 2027 noch auf der Suche nach Verstärkungen für die Defensive, da sowohl Antonio Rüdiger als auch Eder Militao den Klub verlassen könnten. Quansah sei einer der bevorzugten Kandidaten von Real-Coach Jose Mourinho.

Darüber hinaus haben auch Topklubs aus der Premier League ein Auge auf den vielseitigen Defensivmann geworfen. Der FC Liverpool, von dem aus Quansah im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro Ablösesumme nach Leverkusen wechselte, besitzt dem Vernehmen nach eine Rückkaufklausel, welche 2027 für 70 Millionen Euro gezogen werden kann.

Stichtag für die Aktivierung der Klausel ist der 15. Juni des nächsten Jahres. Laut Bild ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Reds von ihrer Option Gebrauch machen und Quansah zurück nach England holen. Dass der Abwehrspieler in der Saison 2027/28 an der Anfield Road spielt, ist dabei allerdings nicht in Stein gemeißelt. Demzufolge könnte Liverpool ihn auch direkt gewinnbringend weiterverkaufen.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

Auch Arsenal und Chelsea an Jarell Quansah dran?

Das wiederum bringt neben Real Madrid den FC Chelsea sowie den FC Arsenal ins Spiel, die ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung zeigen sollen. Von den Gunners gab es sogar schon im zurückliegenden Sommer Versuche, Quansah abzuwerben, dem schob B04 jedoch einen Riegel vor.

Angeblich bot Arsenal eine Transfersumme von 65 Millionen Euro für Quansah, Leverkusen empfand den sportlichen Wert des Engländers aber als zu hoch und lehnte ab. Der Spieler selbst akzeptierte das Wechsel-Veto.

Bei Chelsea hätte man sich ebenfalls schon nach dem 23-Jährigen erkundigt. Vor allem bei Xabi Alonso soll Quansah aufgrund dessen Körpergröße und den gleichzeitig überdurchschnittlichen technischen Fähigkeiten hoch im Kurs stehen. Ein Wettbieten der Vereine könnte die Ablöse für Leverkusen am Ende in die Höhe treiben.

Für die Werkself absolvierte Quansah wettbewerbsübergreifend 50 Pflichtspieleinsätze, wobei ihm fünf Tore und ein Assist gelangen. Während er in der zurückliegenden Spielzeit unter Kasper Hjulmand noch vorzugsweise in der Innenverteidigung spielte, stellt ihn der neue Coach Carles Martinez mittlerweile als Rechtsverteidiger auf.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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