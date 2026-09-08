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350 Millionen Euro! FC Liverpool findet neuen Trikotsponsor

Premier League
Liverpool

Warmer Geldregen für den FC Liverpool: Der englische Rekordmeister hat einen neuen Trikotsponsor gefunden.

Wie der Klub von Nationalspieler Florian Wirtz am Dienstag mitteilte, wird die Fluggesellschaft Turkish Airlines ab der Saison 2027/2028 das Finanzunternehmen Standard Chartered ablösen.

Laut BBC soll Liverpool für fünf Jahre 300 Millionen Pfund (rund 349 Millionen Euro) erhalten. Damit wäre es der lukrativste Trikotsponsoring-Deal in der Geschichte der Premier League, da die Vereinbarungen des FC Arsenal mit Emirates und Manchester City mit Etihad Airways auch die Namensrechte an den jeweiligen Stadien beinhalten.

Liverpool zufolge bleibt Standard Chartered für die laufende Saison der Trikotsponsor und wird anschließend zu einem "globalen Partner". Erst im Februar hatte Liverpool für das jüngste Geschäftsjahr Rekordeinnahmen von mehr als 700 Millionen Pfund bekannt gegeben. Zuletzt hatte der Klub den französischen Nationalspieler Bradley Barcola für bis zu 145 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verpflichtet.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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