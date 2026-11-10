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Einst zählte Arkadiusz Milik zu den torgefährlichsten Stürmern Europas. Bei Juventus Turin kann er seinen Torriecher aber aus tragischen Gründen schon seit über zwei Jahren nicht mehr unter Beweis stellen.

Es war der ein weiterer Tiefpunkt für Arkadiusz Milik, als Juventus Turin Anfang September seinen Kader für die anstehende Serie-A-Saison verkündete. Trainer Luciano Spalletti berücksichtigte den 32-Jährigen nicht für die Liga. Weil hinter den (zeitweise enttäuschenden) Neuzugängen Nick Woltemade und Randal Kolo Muani auch im Aufgebot für die Europa League kein Platz für ihn war, dürfte er aktuell nur in der Coppa Italia auflaufen.

Doch auch dazu kam es in dieser Saison noch nicht. Denn Milik fehlt der Alten Dame derzeit verletzungsbedingt. Schon wieder. Seit seiner Ankunft im Sommer 2022 in Turin stand er erst 77-mal für den italienischen Rekordmeister auf dem Platz. Viel tragischer aber: Seit Sommer 2024 sprangen lediglich zwei Einsätze mit mickrigen 34 Minuten heraus. Die restliche Zeit verbrachte Milik auf dem Krankenbett, er dürfte die Reha-Trainer inzwischen besser kennen als einen Großteil der aktuellen Mannschaft.

Im Umkehrschluss verpasste Milik rund 100 Partien. Unter dem Sammelsurium an Blessuren tummeln sich auch schwere Verletzungen an Knie, Wade und Schienbein. Nun sind die Muskeln betroffen, die ihm die Chance auf einen Neuanfang nehmen - sofern aufgrund der fehlenden Kader-Nominierung davon überhaupt noch die Rede sein kann. Während Juve eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit offenließ, gehen italienische Medien von einer Überlastung aus. Der Pole ist die Belastung auf dem Trainingsplatz schlichtweg nicht mehr gewohnt.

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Hoffnungsschimmer im Sommer weicht Ernüchterung: Milik droht ein bitteres Novum seiner Karriere

Dabei bot sich dem unerbittlich vom Pech verfolgten Stürmer in der Sommervorbereitung sogar ein kleiner Hoffnungsschimmer, als er im australischen Perth in einem Testspiel gegen Palermo sein erstes Tor nach 813 Tagen erzielte. Es schien der Beginn eines neuen Kapitels zu sein, doch stattdessen wiederholt sich die Geschichte. Der Genugtuung Down Under dürfte längst wieder Ernüchterung gewichen sein.

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Zu allem Überfluss rennt Milik nun auch noch die Zeit davon, sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Erstmals in seiner Karriere droht die Vereinslosigkeit. Ein Abnehmer im Winter wird sich wohl kaum finden. Schon die vorzeitige Verlängerung seines Arbeitspapiers im April 2025 um ein weiteres Jahr kam überraschend. Dahinter versteckte sich jedoch ein kleiner Trick. Wie die Gazzetta dello Sport damals berichtete, wurde Miliks Gehalt von kolportierten 3,5 Millionen Euro einfach auf die beiden nächsten Spielzeiten aufgeteilt, um den Spieler so länger für weniger Geld zu halten.

Eine Entscheidung, die Juve durchaus hoch angerechnet werden darf und zugleich das hohe Ansehen Miliks im Verein unterstrich. Schließlich fehlte er zum damaligen Zeitpunkt seit Monaten verletzt. Es überwog die Hoffnung, dass Milik vielleicht nochmal an seinen gelungen Start im Norden Italiens anknüpfen könnte.

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Milik war 2022 zunächst per Leihe von Olympique Marseille zu Juve gekommen, überzeugte mit neun Toren und einem Assist in der Joker-Rolle und wurde im darauffolgenden Jahr schließlich für rund sieben Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. Es folgten acht weitere Treffer in knapp über 1.000 Einsatzminuten, ehe ihn das Verletzungspech einholte.

Getty Images

Milik enttäuschte einst in der Bundesliga - und explodierte bei Ajax Amsterdam

Die beste Saison seiner Karriere liegt hingegen schon über zehn Jahre zurück. Nach einer ernüchternden Zeit bei Bayer Leverkusen (acht Spiele, kein Tor) inklusive einer Abstellung in die Reserve und eines Leihgeschäfts mit dem FC Augsburg stellte Milik bei Ajax Amsterdam in Rekordzeit unter Beweis, warum ihn die Werkself Anfang 2013 für 2,6 Millionen Euro aus seiner polnischen Heimat von Gornik Zabrze - heute bekannt als Herzensklub von Lukas Podolski - verpflichtet hatte.

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Milik trumpfte 2014/15 zunächst als Leihspieler (23 Tore, neun Assists in 34 Einsätzen) auf, ehe er nach seinem festen Wechsel wie am Fließband traf. Allein in der Eredivisie machte Milik 21 Bunden und bereitete acht weitere vor. Die SSC Neapel fackelte nicht lange, schlug für 32 Millionen Euro zu und bescherte Ajax ein Transferplus von knapp 30 Millionen Euro.

In Italien angekommen, machte Milik anfangs dort weiter, wo er in den Niederlanden aufgehört hatte. Nach zwei Doppelpacks in den ersten vier Spieltagen in der Serie A und einem weiteren in der Champions League war es jedoch erstmals vorbei mit der Heiterkeit. Milik riss sich das Kreuzband. Auch in seiner zweiten Saison in Neapel zog er sich eine schwere Knieverletzung zu. Doch der 73-fache polnische Nationalspieler kämpfte sich nochmal zurück, zeigte sich weiterhin torgefährlich und traf im Sommer 2020 schließlich eine folgenschwere Fehlentscheidung.

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Nach einer folgenschweren Fehlentscheidung: Milik landete über Umwege bei Juventus

Milik wollte dem Vernehmen nach unbedingt zu Juventus wechseln. Auch die AS Rom sei in der engeren Verlosung gewesen. Weil sein angestrebter Wechsel aber an zu hohen Forderungen von Präsident Aurelio De Laurentiis scheiterte und er eine Verlängerung seines ein Jahr später auslaufenden Vertrags ausschlug, strich ihn der damalige Coach Gennaro Gattuso aus seinem Kader. Milik avancierte im besten Fußballeralter kurzerhand zum wohl wertvollsten Tribünen-Stammgast der Welt.

"Sie gaben mir die Wahl: Entweder ich unterschreibe, oder ich gehe", sagte Milik wenige Monate später polnischen Medien: "Ich habe entschieden, dass ich etwas Neues ausprobieren möchte, einen anderen Ort. (…) Das Profileben ist kurz, ich bin 26 Jahre alt. Ich möchte weiter wachsen, ein besserer Fußballer sein. Ich denke, dass der Zeitpunkt der richtige ist, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich bin eine Person, die ihren Gefühlen folgt."

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Letztlich verlängerte Milik im Januar 2021 doch noch seinen Vertrag, ging per Leihe nach Marseille und brachte Napoli im darauffolgenden Sommer immerhin noch knapp zehn Millionen Euro ein. Auch in der Hafenstadt Südfrankreichs ließ sich Milik von der ein oder anderen Verletzung nicht zurückwerfen. 30 Tore und 55 Spiele später kam sein Traum von einem Engagement bei Juve doch noch zustande. Allerdings mit viel weniger Einsätzen als erhofft.

IMAGO

Arkadiusz Milik: Stationen und Statistiken als Profi

Zeitraum Verein / Mannschaft Spiele Tore Vorlagen 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsburg 20 2 2 2014–2016 Ajax Amsterdam 76 47 21 2016–2021 SSC Neapel 122 48 5 2021–2023 Olympique Marseille 55 30 3 seit 2022 Juventus Turin 77 17 2 seit 2012 🇵🇱 Polen (Nationalteam) 73 17 17