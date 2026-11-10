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Tim Ursinus

34 Einsatzminuten seit 2024: Das unglaubliche Verletzungspech von Ex-Bundesligastürmer Arkadiusz Milik

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Einst zählte Arkadiusz Milik zu den torgefährlichsten Stürmern Europas. Bei Juventus Turin kann er seinen Torriecher aber aus tragischen Gründen schon seit über zwei Jahren nicht mehr unter Beweis stellen.

Es war der ein weiterer Tiefpunkt für Arkadiusz Milik, als Juventus Turin Anfang September seinen Kader für die anstehende Serie-A-Saison verkündete. Trainer Luciano Spalletti berücksichtigte den 32-Jährigen nicht für die Liga. Weil hinter den (zeitweise enttäuschenden) Neuzugängen Nick Woltemade und Randal Kolo Muani auch im Aufgebot für die Europa League kein Platz für ihn war, dürfte er aktuell nur in der Coppa Italia auflaufen.

Doch auch dazu kam es in dieser Saison noch nicht. Denn Milik fehlt der Alten Dame derzeit verletzungsbedingt. Schon wieder. Seit seiner Ankunft im Sommer 2022 in Turin stand er erst 77-mal für den italienischen Rekordmeister auf dem Platz. Viel tragischer aber: Seit Sommer 2024 sprangen lediglich zwei Einsätze mit mickrigen 34 Minuten heraus. Die restliche Zeit verbrachte Milik auf dem Krankenbett, er dürfte die Reha-Trainer inzwischen besser kennen als einen Großteil der aktuellen Mannschaft.

Im Umkehrschluss verpasste Milik rund 100 Partien. Unter dem Sammelsurium an Blessuren tummeln sich auch schwere Verletzungen an Knie, Wade und Schienbein. Nun sind die Muskeln betroffen, die ihm die Chance auf einen Neuanfang nehmen - sofern aufgrund der fehlenden Kader-Nominierung davon überhaupt noch die Rede sein kann. Während Juve eine genaue Diagnose oder Ausfallzeit offenließ, gehen italienische Medien von einer Überlastung aus. Der Pole ist die Belastung auf dem Trainingsplatz schlichtweg nicht mehr gewohnt.

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Hoffnungsschimmer im Sommer weicht Ernüchterung: Milik droht ein bitteres Novum seiner Karriere

Dabei bot sich dem unerbittlich vom Pech verfolgten Stürmer in der Sommervorbereitung sogar ein kleiner Hoffnungsschimmer, als er im australischen Perth in einem Testspiel gegen Palermo sein erstes Tor nach 813 Tagen erzielte. Es schien der Beginn eines neuen Kapitels zu sein, doch stattdessen wiederholt sich die Geschichte. Der Genugtuung Down Under dürfte längst wieder Ernüchterung gewichen sein.

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Zu allem Überfluss rennt Milik nun auch noch die Zeit davon, sich für einen neuen Verein zu empfehlen. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Erstmals in seiner Karriere droht die Vereinslosigkeit. Ein Abnehmer im Winter wird sich wohl kaum finden. Schon die vorzeitige Verlängerung seines Arbeitspapiers im April 2025 um ein weiteres Jahr kam überraschend. Dahinter versteckte sich jedoch ein kleiner Trick. Wie die Gazzetta dello Sport damals berichtete, wurde Miliks Gehalt von kolportierten 3,5 Millionen Euro einfach auf die beiden nächsten Spielzeiten aufgeteilt, um den Spieler so länger für weniger Geld zu halten.

Eine Entscheidung, die Juve durchaus hoch angerechnet werden darf und zugleich das hohe Ansehen Miliks im Verein unterstrich. Schließlich fehlte er zum damaligen Zeitpunkt seit Monaten verletzt. Es überwog die Hoffnung, dass Milik vielleicht nochmal an seinen gelungen Start im Norden Italiens anknüpfen könnte.

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Milik war 2022 zunächst per Leihe von Olympique Marseille zu Juve gekommen, überzeugte mit neun Toren und einem Assist in der Joker-Rolle und wurde im darauffolgenden Jahr schließlich für rund sieben Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. Es folgten acht weitere Treffer in knapp über 1.000 Einsatzminuten, ehe ihn das Verletzungspech einholte.

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-GENOAGetty Images

Milik enttäuschte einst in der Bundesliga - und explodierte bei Ajax Amsterdam

Die beste Saison seiner Karriere liegt hingegen schon über zehn Jahre zurück. Nach einer ernüchternden Zeit bei Bayer Leverkusen (acht Spiele, kein Tor) inklusive einer Abstellung in die Reserve und eines Leihgeschäfts mit dem FC Augsburg stellte Milik bei Ajax Amsterdam in Rekordzeit unter Beweis, warum ihn die Werkself Anfang 2013 für 2,6 Millionen Euro aus seiner polnischen Heimat von Gornik Zabrze - heute bekannt als Herzensklub von Lukas Podolski - verpflichtet hatte.

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Milik trumpfte 2014/15 zunächst als Leihspieler (23 Tore, neun Assists in 34 Einsätzen) auf, ehe er nach seinem festen Wechsel wie am Fließband traf. Allein in der Eredivisie machte Milik 21 Bunden und bereitete acht weitere vor. Die SSC Neapel fackelte nicht lange, schlug für 32 Millionen Euro zu und bescherte Ajax ein Transferplus von knapp 30 Millionen Euro.

In Italien angekommen, machte Milik anfangs dort weiter, wo er in den Niederlanden aufgehört hatte. Nach zwei Doppelpacks in den ersten vier Spieltagen in der Serie A und einem weiteren in der Champions League war es jedoch erstmals vorbei mit der Heiterkeit. Milik riss sich das Kreuzband. Auch in seiner zweiten Saison in Neapel zog er sich eine schwere Knieverletzung zu. Doch der 73-fache polnische Nationalspieler kämpfte sich nochmal zurück, zeigte sich weiterhin torgefährlich und traf im Sommer 2020 schließlich eine folgenschwere Fehlentscheidung.

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Nach einer folgenschweren Fehlentscheidung: Milik landete über Umwege bei Juventus

Milik wollte dem Vernehmen nach unbedingt zu Juventus wechseln. Auch die AS Rom sei in der engeren Verlosung gewesen. Weil sein angestrebter Wechsel aber an zu hohen Forderungen von Präsident Aurelio De Laurentiis scheiterte und er eine Verlängerung seines ein Jahr später auslaufenden Vertrags ausschlug, strich ihn der damalige Coach Gennaro Gattuso aus seinem Kader. Milik avancierte im besten Fußballeralter kurzerhand zum wohl wertvollsten Tribünen-Stammgast der Welt.

"Sie gaben mir die Wahl: Entweder ich unterschreibe, oder ich gehe", sagte Milik wenige Monate später polnischen Medien: "Ich habe entschieden, dass ich etwas Neues ausprobieren möchte, einen anderen Ort. (…) Das Profileben ist kurz, ich bin 26 Jahre alt. Ich möchte weiter wachsen, ein besserer Fußballer sein. Ich denke, dass der Zeitpunkt der richtige ist, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich bin eine Person, die ihren Gefühlen folgt."

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Letztlich verlängerte Milik im Januar 2021 doch noch seinen Vertrag, ging per Leihe nach Marseille und brachte Napoli im darauffolgenden Sommer immerhin noch knapp zehn Millionen Euro ein. Auch in der Hafenstadt Südfrankreichs ließ sich Milik von der ein oder anderen Verletzung nicht zurückwerfen. 30 Tore und 55 Spiele später kam sein Traum von einem Engagement bei Juve doch noch zustande. Allerdings mit viel weniger Einsätzen als erhofft.

imago-sport-13017567.jpgIMAGO

Arkadiusz Milik: Stationen und Statistiken als Profi

Zeitraum

Verein / Mannschaft

Spiele

Tore

Vorlagen

2010–2011

Rozwoj Katowice

10

4

0

2011–2012

Gornik Zabrze

40

12

4

2013–2015

Bayer 04 Leverkusen

8

0

0

2013

Bayer 04 Leverkusen II

5

5

0

2013–2014

FC Augsburg

20

2

2

2014–2016

Ajax Amsterdam

76

47

21

2016–2021

SSC Neapel

122

48

5

2021–2023

Olympique Marseille

55

30

3

seit 2022

Juventus Turin

77

17

2

seit 2012

🇵🇱 Polen (Nationalteam)

73

17

17

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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