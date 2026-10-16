Der FC Barcelona will mit seinem speziell für den Clasico gegen Real Madrid designten Trikot wieder richtig Kasse machen. Bis zu 3.000 Euro für ein Shirt können die Fans ab sofort im offiziellen Fanshop der Katalanen ausgeben, wenn sie sich für das am 25. Oktober anstehende Duell mit den Königlichen stilecht ausrüsten wollen.

Barca präsentierte nun eine komplette Mode-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Tyler, the Creator entstanden ist. Der dreifache Grammy-Preisträger ist der Star der Clasico-Kampagne des Barca-Trikotsponsors Spotify und damit der Nachfolger von Künstlern wie Drake, den Rolling Stones, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran oder Olivia Rodrigo, deren Logos allesamt ebenfalls schon während eines Clasicos das Barca-Trikot zierten.

Nun wird der Schriftzug "GOLF" für Tyler, the Creators Modemarke "Golf Wang" auf dem Barcelona-Shirt zu sehen sein. Neben Longsleeves, Jacken, Socken und vielem anderen gibt es auch jeweils auf 1899 Exemplare limitierte Trikots für Männer und Frauen, die 500 Euro kosten. 1899 ist das Gründungsjahr des FC Barcelona.

Warum kostet das Clasico-Trikot 3.000 Euro?

Deutlich exklusiver und teurer sind die von den Spielerinnen und Spielern signierten Trikots, von denen es nur jeweils 22 Stück gibt: Sie kosten 3.000 Euro - genau wie auch die elf von Tyler, the Creator unterschriebenen Shirts.

FC Barcelona

Nächste Spiele BAR La Liga 16:00 RMA

Die Barca-Frauen stellen das Trikot am 24. Oktober im Duell mit Granada dann der Öffentlichkeit auf dem Platz vor, einen Tag später ziehen die Männer gegen Real Madrid nach.