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PEDRI CLASICO SHIRT BARCELONA FC Barcelona
Daniel Buse

3000 Euro für ein Shirt: FC Barcelona kassiert mit Clasico-Trikot richtig ab

La Liga
FC Barcelona - Real Madrid
FC Barcelona

Die Katalanen bringen mit einem US-Rapper eine Modekollektion heraus - und verlangen für ein spezielles Shirt einen Mondpreis.

Der FC Barcelona will mit seinem speziell für den Clasico gegen Real Madrid designten Trikot wieder richtig Kasse machen. Bis zu 3.000 Euro für ein Shirt können die Fans ab sofort im offiziellen Fanshop der Katalanen ausgeben, wenn sie sich für das am 25. Oktober anstehende Duell mit den Königlichen stilecht ausrüsten wollen.

Barca präsentierte nun eine komplette Mode-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Tyler, the Creator entstanden ist. Der dreifache Grammy-Preisträger ist der Star der Clasico-Kampagne des Barca-Trikotsponsors Spotify und damit der Nachfolger von Künstlern wie Drake, den Rolling Stones, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran oder Olivia Rodrigo, deren Logos allesamt ebenfalls schon während eines Clasicos das Barca-Trikot zierten.

Nun wird der Schriftzug "GOLF" für Tyler, the Creators Modemarke "Golf Wang" auf dem Barcelona-Shirt zu sehen sein. Neben Longsleeves, Jacken, Socken und vielem anderen gibt es auch jeweils auf 1899 Exemplare limitierte Trikots für Männer und Frauen, die 500 Euro kosten. 1899 ist das Gründungsjahr des FC Barcelona.

Warum kostet das Clasico-Trikot 3.000 Euro?

Deutlich exklusiver und teurer sind die von den Spielerinnen und Spielern signierten Trikots, von denen es nur jeweils 22 Stück gibt: Sie kosten 3.000 Euro - genau wie auch die elf von Tyler, the Creator unterschriebenen Shirts.

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Die Barca-Frauen stellen das Trikot am 24. Oktober im Duell mit Granada dann der Öffentlichkeit auf dem Platz vor, einen Tag später ziehen die Männer gegen Real Madrid nach.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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