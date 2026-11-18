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Bleibt Michael Olise langfristig beim FC Bayern München oder schließt er sich in naher Zukunft irgendwann doch Real Madrid an?

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer und Real Madrids Klub-Boss Florentino Perez haben im vergangenen Sommer bei einem Treffen über Michael Olise gesprochen.

In einem Interview mit t-online bestätigte Hainer, dass die Zukunft des französischen Nationalspielers bei seinem Besuch in Madrid, wo er die Festrede für die Absolventen der Escuela Universitaria Real Madrid hielt, eines der Gesprächsthemen gewesen wäre. "Natürlich haben wir beide auch über Michael Olise gesprochen."

Perez habe Hainer bei besagter Zusammenkunft allerdings klar gemacht, dass die Königlichen im Sommer keinen Vorstoß beim Münchner Offensivspieler gewagt hätten: "Er hat mir versichert, dass Real Madrid weder mit ihm noch mit seinem Berater je ein Gespräch geführt hat."

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Vor allem in der zurückliegenden Sommer-Transferperiode waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass sich Real um eine Verpflichtung Olises bemühe. Nachdem Perez im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes den Fans einen Mega-Transfer im Stile von Cristiano Ronaldo versprochen hatte, berichteten diverse Medien, dass damit der 24-Jähige von den Bayern gemeint war.

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Die L'Equipe berichtet außerdem erst kürzlich, dass Olises Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappe und Ibrahima Konate den Ausnahmespielers des Rekordmeisters regelrecht "bearbeiten" würden, um ihn von einem Wechsel zu Real Madrid zu überzeugen.

Die Bayern würden Olise aber wohl nur dann ziehen lassen, sollten die Gespräche über eine Verlängerung des noch bis Ende Juni 2029 laufenden Arbeitspapiers scheitern. "Wir sind entspannt, Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029. Unser Ziel ist, dass er noch lange beim FC Bayern bleibt - und sich die Frage nach Real Madrid überhaupt nicht stellt", so Hainer.

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Wie lange hat Michael Olise beim FC Bayern München noch Vertrag?

Auf die Frage, ob der deutsche Rekordmeister ein Angebot eines interessierten Vereins über 250 oder sogar 300 Millionen Euro überhaupt ablehnen könne, meinte der FCB-Präsident: "Da zitiere ich gern Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandsvorsitzender oft sagte: 'Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub.'"

An dieser Philosophie habe sich in all den Jahren beim FC Bayern nichts geändert, so Hainer weiter. "Man darf nicht immer nur das Finanzielle sehen. Man muss auch schauen, ob der Spieler zu uns passt – von der Spielweise, der Persönlichkeit, den Charaktereigenschaften und auch vom Menschlichen her."

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Zum Abschluss betonte er noch einmal in aller Deutlichkeit: "Michael fühlt sich hier wohl und weiß, was er am FC Bayern hat."

Olise war im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro von Premier-League-Klub Crystal Palace an die Säbener Straße gewechselt. In der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany entwickelte er sich schnell zur unersetzbaren Stammkraft - alleine in der vergangenen Saison wies er 53 Torbeteiligungen (22 Tore, 31 Assists) in 52 Pflichtspielen auf.

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In der aktuellen Spielzeit läuft es für den Franzosen ebenfalls gut. Nach wettbewerbsübergreifend 15 Spielen steht er bei zwölf Treffern und sieben Assists.