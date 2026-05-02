Alemannia Aachen empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga. Das Duell zweier traditionsreicher Klubs verspricht einen kämpferischen Nachmittag im Westen Deutschlands.

Aachen kommt in beeindruckender Verfassung in diese Partie. Die Mannschaft hat vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und zeigt sich als stabile Kraft in der Tabellenmitte.

Für Rostock hingegen war der jüngste Spieltag ein herber Rückschlag. Die 2:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg hat Fragen über die defensive Stabilität der Hansestädter aufgeworfen.

Trotzdem steht Rostock in der Tabelle einen Platz vor Aachen und wird mit Selbstbewusstsein in das Auswärtsspiel gehen. Beide Mannschaften trennen nur wenige Punkte, was diesem Duell zusätzliches Gewicht verleiht.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock beginnt am 02.05.2026, 14:00.

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3. Liga live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

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Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Infos zum TV-Kanal und Live-Stream findest du in der Übersicht unten.

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Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock

Alemannia Aachen vs Hansa Rostock: Aufstellungen

Zu Alemannia Aachen liegen aktuell keine offiziellen Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einem voraussichtlichen Aufgebot vor. Aktuelle Meldungen werden ergänzt, sobald sie näher am Spieltag verfügbar sind.

Auch für Hansa Rostock sind derzeit keine gesicherten Angaben zu Ausfällen oder Kadernominierungen vorhanden. Sobald der Verein Neuigkeiten bekanntgibt, wird dieser Abschnitt entsprechend aktualisiert.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Alemannia Aachen präsentiert sich in starker Form und hat vier der vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Das jüngste Heimspiel endete mit einem 3:1-Erfolg gegen MSV Duisburg. Zuvor gewann Aachen auswärts bei Jahn Regensburg mit 3:1 und besiegte VfB Stuttgart II ebenfalls 3:1. Lediglich das Remis gegen Saarbrücken (1:1) trübte die Serie. Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Partien zwölf Treffer und kassierte nur vier.

Hansa Rostock kommt mit gemischten Ergebnissen in diese Partie. Zwei Siege stehen zwei Niederlagen und einem Remis gegenüber. Zuletzt unterlag Rostock Jahn Regensburg deutlich mit 2:5. Positiv zu vermerken ist der 5:1-Kantersieg gegen Ulm, der die Offensivstärke der Hansestädter unter Beweis stellte. Insgesamt traf Rostock in den letzten fünf Spielen zehnmal, ließ sich aber auch elf Gegentreffer einschenken.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Dezember 2025 mit einem 2:2 in Rostock. Davor hatte Aachen das Heimspiel im März 2025 mit 2:1 für sich entschieden, nachdem Rostock im Oktober 2024 zuhause ebenfalls mit 1:2 das Nachsehen hatte. In den drei jüngsten Duellen liegt Aachen also mit zwei Siegen zu null Niederlagen vorn, bei einem Remis.





Alemannia Aachen vs Hansa Rostock: Die Tabellen

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