3. Liga heute: TV und LIVE-STREAM - wer zeigt die Spiele am Dienstag und Mittwoch live?

Zahlreiche Anhänger:innen dürfen sich auch heute und morgen auf die 3. Liga freuen. Am 23. Spieltag finden die Spiele am Dienstag und Mittwoch statt.

Wieso wir uns besonders auf die 3. Liga freuen? Weil es tabellarisch besonders spannend zugeht! Zwar ist Tabellenführer Magdeburg der Konkurrenz bereits enteilt - auf den Plätzen danach ist jedoch für zahlreiche Teams noch alles drin!

Die Tabellenkonstellation verspricht heute und morgen hochspannende Begegnungen. GOAL liefert die Infos zur LIVE-Übertragung.

3. Liga heute: TV und LIVE-STREAM - die Daten zu den Spielen am Dienstag und Mittwoch

Wettbewerb: 3. Liga | 23. Spieltag | Saison 2021/22

3. Liga | 23. Spieltag | Saison 2021/22 Anzahl Spiele: 9

9 Datum: Dienstag, 25. Januar 2022 | Mittwoch, 26. Januar 2022

Dienstag, 25. Januar 2022 | Mittwoch, 26. Januar 2022 Anpfiff der Begegnungen: 19 Uhr

3. Liga heute: TV und LIVE-STREAM - diese Spiele finden statt

Lasst uns, bevor wir über die Übertragung sprechen, zunächst auf die anstehenden Begegnungen blicken:

Dienstag, 25. Januar 2022 | 19 Uhr Mittwoch, 26. Januar 2022 | 19 Uhr ABGESAGT: 1860 - Kaiserslautern FSV Zwickau vs. Eintracht Braunschweig Waldhof Mannheim vs. Viktoria Köln 1. FC Saarbrücken vs. Borussia Dortmund II VfL Osnabrück vs. Würzburger Kickers SC Verl vs. SV Meppen Hallescher FC vs. Viktoria Berlin MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg Freiburg II vs. Türkgücü München TSV Havelse vs. Wehen Wiesbaden

3. Liga heute: TV und LIVE-STREAM - gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Letzten Samstag hätte es zum prestigeträchtigen Stadtderby zwischen den Münchener Löwen und Türkgücü München kommen sollen. Die Partie wäre live im BR - also im Free-TV - zu sehen gewesen, doch sie fiel aus. Generell konnten sich die dritten Sender der ARD zahlreiche am Samstag stattfindende Spiele der 3. Liga für die Übertragung sichern. Doch wie sieht es mit den Spielen am Dienstag und Mittwoch aus?

Leider werden die Spiele am Dienstag und Mittwoch nicht im Free-TV zu sehen sein!

Welcher Sender sich die TV-Rechte für alle Spiele sichern konnte, verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

3. Liga heute: TV und LIVE-STREAM - MagentaSport zeigt die Spiele am Dienstag und Mittwoch LIVE

Um alle Spiele der englischen Woche live und in voller Länge sehen zu können, reicht es, ein Abo bei nur einem Sender zu besitzen. Der Sportsender MagentaSport konnte sich die Übertragungsrechte für alle Begegnungen der 3. Liga in dieser Saison sichern!

Mit dem Telekom-Sender seht Ihr die 3. Liga, Frauen-Bundesliga, deutsche Eishockey-Liga (DEL) und Basketball-Bundesliga (BBL) live. Ihr könnt das Angebot mit dem passenden Receiver auf Eurem TV sehen, aber auch die App auf dem Smart-TV, Handy, Tablet, oder Desktop-Rechner nutzen und somit die Inhalte im LIVE-STREAM abrufen.

Die Mitgliedschaft bei MagentaSport ist kostenpflichtig - die Kosten sind abhängig davon, ob Ihr bereits Kunde beim Mobilfunk-Riesen seid:

Telekom-Kundenstatus:

Jahresmitgliedschaft: 4,95 Euro monatlich (60 Euro Ersparnis auf die Monatsmitgliedschaft)

Monatsmitgliedschaft: 9,95 Euro monatlich (monatlich kündbar)

Nicht-Kunde:

Jahresmitgliedschaft: 9,95 Euro monatlich (84 Euro Ersparnis auf die Monatsmitgliedschaft)

Monatsmitgliedschaft: 16,95 Euro monatlich (monatlich kündbar)

Weitere Infos zur Mitgliedschaft bei MagentaSport findet Ihr an dieser Stelle.

3. Liga heute: LIVE-STREAM - OneFootball zeigt die Spiele am Dienstag und Mittwoch LIVE

Neben MagentaSport zeigt ein weiterer Sender die Partien live im STREAM. die Web-Plattform OneFootball kooperiert mit MagentaSport und zeigt Euch die Begegnungen der 3. Liga als Einzelspiele im LIVE-STREAM. Entscheidet Euch einfach für das Spiel Eurer Wahl und bucht es im Einzel-STREAM. Dies verursacht nur geringe Kosten (2,99 Euro pro Spiel) und Ihr seid keiner vertraglichen Bindung ausgesetzt.

Infos zu OneFootball