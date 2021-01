3. Liga heute live: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg im TV und LIVE-STREAM sehen

In der 3. Liga trifft der MSV Duisburg auf den 1. FC Magdeburg. Goal liefert alle Informationen rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Nachholspiel in der am Mittwochabend: Der bittet den 1. FC Magdeburg zum Kellerduell - um 19 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Es geht um viel für die Teams, denn beide Mannschaften kommen in dieser Spielzeit noch nicht so richtig in Tritt: Duisburg steht mit 18 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz, Magdeburg rangiert knapp darüber - hat aber dieselbe Punktzahl auf dem Konto.

Das Kuriose: Da die 3. Liga unglaublich ausgeglichen ist, fehlen beiden Mannschaften nur zehn Punkte, um auf Platz acht zu stehen.

MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live: Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM.

MSV Duisburg gegen den 1. FC Magdeburg heute live: Die 3. Liga auf einen Blick

Begegnung: MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg

Wettbewerb: 3. Liga, 17. Spieltag (Nachholspiel)

Datum: 20. Januar 2021

Anpfiff: 19 Uhr

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

3. Liga: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV sehen

Die 3. Liga ist im Gegensatz zur und der nicht live im TV bei Sky zu sehen. Denn die Übertragungsrechte liegen schlichtweg nicht vor - stattdessen hat ein anderer Sender sich die Rechte für die 3. Liga gesichert.

Magenta Sport zeigt / überträgt die 3. Liga live im Pay-TV und damit auch die Partie MSV Duisburg gegen den 1. FC Magdeburg live im Fernsehen. Zudem zeigen verschiedene Sender der ARD Spiele live im Fernsehen, insgesamt über die ganze Saison aber nur deren 86. Dagegen überträgt Magenta jedes Match live.

3. Liga: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV - alle Infos zu Magenta Sport

Magenta ist für Kunden der Telekom im ersten Jahr des Abonnements kostenlos. Danach fallen monatliche Gebühren in Höhe von 4,95 Euro an. Wer kein Kunde der Telekom ist, muss tiefer in die Tasche greifen: Hier kostet Magenta 16,95 Euro monatlich.

Hier gibt es noch ein paar Details zur Übertragung der 3. Liga heute live im TV bei Magenta Sport.

Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

Anpfiff: 19 Uhr

Moderation: Cedric Pick

Kommentator: Christian Straßburger

3. Liga: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV sehen?

Dagegen kommt die 3. Liga heute Abend nicht live im deutschen Free-TV. Denn die Übertragungsrechte liegen einzig und allein beim Pay-TV-Kanal Magenta Sport.

3. Liga: MSV Duisburg gegen den 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM anschauen - alle Infos

Neben der Übertragung der 3. Liga wird MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Magenta Sport zeigt die Partie exklusiv im LIVE-STREAM.

Dieses Angebot ist allerdings, genau wie bei der TV-Sendung, kostenpflichtig. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu Magenta Sport. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

3. Liga: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live miterleben - im LIVE-TICKER

Wenn Ihr keine Gelegenheit habt, die vollen 90 Minuten der 3. Liga heute live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, dann könnt Ihr bei Goal dennoch alles Wichtige erfahren.

Denn wir schreiben Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg. Hier geht es direkt dorthin!

3. Liga: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg und die Aufstellungen

Aufstellung MSV Duisburg: Weinkauf - Volkmer, Dominik Schmidt, Gembalies - Bitter, Kamavuaka, Ghindovean, Sicker - Mickels, Stoppelkamp, Engin

Aufstellung 1. FC Magdeburg: Behrens - Bittroff, Tobias Müller, Burger - Ernst, Jacobsen, Jakubiak, Obermair - Granatowski, Sane, Steininger.

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg heute live: Die Teams im direkten

MSV Duisburg bisher 7 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Magdeburg 3 Siege 0 4 Remis 4 8 Tore 5

3. Liga: MSV Duisburg vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und LIVE-STREAM